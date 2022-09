Scenariusz filmu "The End We Start From" powstał na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Megan Hunter. Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu, jego akcja rozgrywać się będzie w samym środku kryzysu ekologicznego w zalewanym powodziami Londynie. Fabuła skupi się na znajdującej się pośrodku tego chaosu rodzinie. Jodie Comer wcieli się w rolę matki, która wraz ze swoim nowo narodzonym dzieckiem próbuje znaleźć drogę powrotną do domu.

"The End We Start From": Zwyczajna i nadzwyczajna Jodie Comer

Autorką scenariusza jest Alice Birch ("Sukcesja", "Lady M."), a reżyserią zajmie się Mahalia Belo, laureatka nagrody BAFTA TV za "Ellen". Film "The End We Start From", jak już wcześniej informowano, wyprodukuje należąca do Benedicta Cumberbatcha firma SunnyMarch. Teraz portal "The Hollywood Reporter" ogłosił, że serialowy Sherlock Holmes zagra też główną rolę w tej produkcji. Póki co nie poinformowano, w jakie postaci wcielą się Cumberbatch, a także Mark Strong i Katherine Waterston, którzy też dołączyli do obsady. W filmie Belo wystąpią też Gina McKee, Joel Fry i Nina Sosanya.

Zdjęcia do "The End We Start From" już trwają, a niedawno do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z planu. Można na nim zobaczyć postać graną przez Jodie Comer i jej malutkie dziecko.



"Grana przeze mnie bohaterka jest zarazem zwyczajna i nadzwyczajna. Zarówno jej osobiste życie, jak i cały otaczający ją świat nagle zostały wywrócone do góry nogami. Nagle musi zmagać się z niewiadomymi, które czają się za każdym zakrętem. To opowieść o jej cichym bohaterstwie, determinacji, oddaniu, odwadze i miłości" - mówiła o swojej postaci Jodie Comer.

