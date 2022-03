W poniedziałek Benedict Cumberbatch dołączył do grona znanych osobistości ze świata show-biznesu, które doczekały się własnej gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Sławy. Słynny brytyjski aktor pojawił się na ceremonii w towarzystwie żony Sophie Hunter, a także reżysera J.J. Abramsa i prezesa Marvel Studios Kevina Feige'a.



"Zagrałeś tak wiele wspaniałych, niezapomnianych ról, że jak nikt inny zasługujesz na to prestiżowe wyróżnienie. Byłeś niesamowitym Hamletem, niezwykłym Sherlockiem Holmesem. Byłeś genialny we wszystkich swoich kultowych rolach. Ale według nas i milionów widzów na całym świecie zasługujesz na ten zaszczyt przede wszystkim dlatego, że jesteś pierwszym, najlepszym i jedynym w swoim rodzaju Doktorem Stephenem Strange'em. Zamieniłeś tę postać w ikonę" - powiedział Feige.



Z kolei Cumberbatch w emocjonalnym przemówieniu złożył hołd przyrodniej siostrze Tracy Peacock, która kilka miesięcy temu zmarła na raka. "Chcę wspomnieć o mojej siostrze, którą straciliśmy w zeszłym roku. Byłaby zachwycona, mogąc tu być z nami. Była niewiarygodnie lojalną, wspierającą osobą, która z pewnością pokochałaby ten blichtr, dziwaczność i splendor towarzyszący tej uroczystości. Prawdopodobnie śmiałaby się i płakała z radości i wzruszenia. Mam nadzieję, że gdzieś tam w górze, gdzie świecą prawdziwe gwiazdy, patrzysz teraz na nas, Tracy. Jestem pewien, że gdzieś tam jesteś. Bardzo za tobą tęsknimy. W moim sercu na zawsze pozostaniesz tą cudowną osobą, którą miałem szczęście mieć w swoim życiu" - wyznał aktor.

Cumberbatch zwrócił też uwagę na dramat, jaki od kilku dni rozgrywa się w Ukrainie. Komentując rosyjski atak zbrojny na ten kraj, aktor podkreślił, jak ważna jest teraz realna pomoc, którą świat powinien zaoferować Ukraińcom.



Zdjęcie Benedict Cumberbatch prezentuje swoją gwiazdę w Alei Sławy / Tommaso Boddi / Getty Images

"Nie mogę dziś przemawiać w tym cudownym momencie swojego życia, nie wspominając o horrorze, jaki ma miejsce na Ukrainie i nie okazując wsparcia narodowi ukraińskiemu. Wsparcie należy się także narodowi rosyjskiemu, który sprzeciwia się kleptokracji i idiotyzmowi swoich przywódców. Ale modlitwy i słowa wsparcia nie wystarczą. Musimy zrobić coś więcej niż tylko modlić się za naród ukraiński. Musimy działać. Jako obywatele Europy i świata musimy wspólnie podjąć działania, by pomóc tym wszystkim rodzinom, które walczą o przetrwanie, gdy ich miasta są bombardowane" - powiedział.

Gwiazdor "Sherlocka" zaapelował o zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz Ukrainy i uciekających przed wojną uchodźców. "Nie możemy dłużej się wycofywać i udawać, że to nie nasza sprawa. To nie jest czas na chciwość, lenistwo, bierność i nieudolność. Musimy działać, a są rzeczy, które każdy z nas może zrobić. Możesz wspierać organizacje charytatywne i zbiórki. Możesz wspierać wolontariuszy, którzy pomagają Ukraińcom na miejscu. Możesz wspierać organizacje broniące praw człowieka. Możesz naciskać na swoich polityków, swój bank, swoje środowisko pracy, aby wsparły cię w działaniach na rzecz Ukrainy. Właśnie w tym dniu chcę was zachęcić do tego, by po prostu działać" - zakończył swoją mowę Cumberbatch.

