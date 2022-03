Benedict Cumberbatch: Nie boi się ani kocich, ani psich pazurów

Benedict Cumberbatch to jeden z tych aktorów, który naprawdę może zagrać wszystko. Gama jego możliwości rozciąga się z każdą rolą, bowiem genialny Brytyjczyk potrafi rozbawić publiczność do łez w jednej produkcji, by wystraszyć i powodować ciarki wzruszenia w następnej. Mimo trudnego do wymówienia nazwiska, które jest inspiracją do żartów dla wszystkich czołowych komików, którzy zapraszają go nieustannie do swoich programów, udało mu się podbić Hollywood i stworzyć markę artysty, który wcieli się w każdą postać.

Benedict Cumberbatch w filmie "Szalony świat Louisa Waina" /Kino Świat /materiały prasowe