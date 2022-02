Wskakują do pudełek, zmieniają stan na ciekły dostosowując się płynnym futerkiem do naczynia, w którym postanowiły uciąć sobie drzemkę, przybierają niesamowite pozy niczym najzwinniejsi jogini, skaczą po dachach i płotach, mruczą i ocierają się o nogi. Wszyscy kochamy koty, w YouTube to filmiki z nimi biją rekordy popularności, najpopularniejsze kocie konta w serwisach społecznościowych mają miliony subskrypcji, facebookowe grupy poświęcone opiece nad tymi zwierzętami przepełnione są pełnymi życia dyskusjami, w których podawanie kotu suchej karmy może być uznane za największą zbrodnię przeciw rasie.



Reklama

Tak jak psa oswoił człowiek, tak koty oswoiły nas - zadecydowały, że zbliżą się do tych zabawnych ludzi i pomogą im się uporać z gryzoniami, same czerpiąc z tego wiele korzyści. Ludzkość od tysięcy lat zafascynowana jest niezależną naturą kota - w starożytnym Egipcie były uznane za święte, ich wizerunek służył za przedstawianie bóstw, a pożyteczna natura łowcy myszy i szczurów stanowiła ochronę dla plonów. Były przedstawiane na obrazach, w rzeźbach, malowidłach ściennych, stanowiły inspirację dla poetów i pisarzy.

Zdjęcie Benedict Cumberbatch i Claire Foy w scenie z filmu "Szalony świat Louisa Waina" / materiały prasowe

Popularyzację kotów w kulturze masowej zawdzięczamy z pewnością Louisowi Wainowi - malarzowi, dla którego to urocze mruczki stanowiły największą inspirację. Przedstawiane w ludzkich pozach, uczłowieczone czworonogi przyniosły twórcy sławę w rodzimej Wielkiej Brytanii i na świecie, a obrazy, które wyszły spod jego pędzla do tej pory cieszą się ogromną popularnością na aukcjach i w sieci. W filmie "Szalony świat Louisa Waina" w rolę ekscentrycznego artysty wcielił się Benedict Cumberbatch , etatowa gwiazda hitów Marvela ("Dr Strange", "Sherlock").



Nominowanemu do Oscara aktorowi na dużym ekranie partnerują, m.in.: nagrodzona Złotym Globem odtwórczyni roli Królowej Elżbiety II z serialu "The Crown" - Claire Foy , twórca globalnych przebojów "Jojo Rabbit" i "Thor: Ragnarok" - Taika Waititi oraz ikona mrocznego rocka, muzyk i kompozytor - Nick Cave . "Szalony świat Louisa Waina" to chwytająca za serce, sensualna opowieść o miłości, szaleństwie, nieskrępowanej wyobraźni i zdumiewającym talencie mężczyzny, który - jak nikt przed nim w historii - wiedział i rozumiał... jak namalować kota.



Wideo "Szalony świat Louisa Waina": Official Trailer

Ekscentryczny rysownik Louis Wain (Benedict Cumberbatch) z trudem wiąże koniec z końcem, żyjąc pod jednym dachem z matką i pięcioma siostrami. Sytuację rodzinną ratuje dopiero zatrudnienie guwernantki Emily (Claire Foy). Piękna kobieta z miejsca kradnie serce artysty, stając się jego muzą, kochanką i w końcu żoną. Niestety widmo obyczajowego skandalu zmusza świeżo upieczonych małżonków do opuszczenia stolicy. Z dala od wielkiego miasta spada na nich kolejny cios - choroba Emily. Szukając ukojenia, Louis zanurza się w sztuce, tworząc dla ukochanej serię niezwykłych obrazów, których bohaterami są koty. Kiedy część jego prac zostaje opublikowana w prasie, w Anglii wybucha prawdziwe kocie szaleństwo, a Wain - z dnia na dzień - trafia na usta całego kraju. Czy wobec sławy i popularności, na które nie był gotowy, zdoła poradzić sobie z presją, ciemną stroną geniuszu i tym, co przyniesie mu los?

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?