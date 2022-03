Jak informuje portal "Variety", "Lśnienie" ma być wystawione na West Endzie w przyszłym roku. Reżyserem spektaklu na podstawie głośnej książki Stephena Kinga będzie Ivo van Hove. Jeśli negocjacje ze Stillerem zakończą się powodzeniem, zagra on rolę Jake’a Torrance’a, walczącego z chorobą alkoholową pisarza, który wraz z rodziną wprowadza się do opustoszałego hotelu w górach Kolorado.

Ben Stiller na West Endzie

"Potwierdzamy, że prowadzimy rozmowy z Benem Stillerem w sprawie jego roli w reżyserowanej przez Ivo van Hove’a teatralnej adaptacji 'Lśnienia' Stephena Kinga napisanej przez Simona Stephensa. Będzie ona wystawiona na West Endzie w terminie, którego data pozostaje do ustalenia. Rozmowy są w początkowej fazie i nie możemy potwierdzić żadnych innych informacji z nimi związanych" - ogłosił rzecznik producenta przedstawienia.



Dla Stillera nie byłby to pierwszy występ na deskach teatru. W 2011 roku można było go oglądać na Broadwayu u boku Edie Falco i Jennifer Jason Leigh we wznowieniu sztuki Johna Guare’a "The House of Blue Leaves". To właśnie w tym przedstawieniu wystawionym po raz pierwszy w 1986 roku Stiller debiutował wcześniej na Broadwayu.



Teatralna adaptacja "Lśnienia" ma trzymać się książki Kinga znacznie ściślej niż film Kubricka. Próby do przedstawienia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a w planach jest również pokazanie tej sztuki na Broadwayu.



