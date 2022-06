"Na granicy w Medyce w Polsce spotkałem rodziny, które uciekły przed wojną na Ukrainie, pozostawiając bliskich, nie mając pojęcia, kiedy będą mogli wrócić do domu" - napisał Ben Stiller .

Zaznaczył, że jest pod wrażeniem pomocy udzielanej uchodźcom.

Ben Stiller pomaga ukraińskim uchodźcom

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców poinformowało na Twitterze, że Ben Stiller przybył na granicę jako Ambasador Dobrej Woli ONZ, aby spotkać się z ukraińskimi uchodźcami.

Aktor "Nocy w muzeum" przebywa w Rzeszowie, gdzie spotkał się m.in. z pracownikami magazynów z darami przekazywanymi uchodźcom.



"Właśnie przyjechałam do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc na Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 proc. to kobiety i dzieci. Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które ilustrują ludzki wpływ wojny i wzmacniać wezwania do solidarności (...) Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa" - napisał Stiller na swoim Instagramie.



Ben Stiller w Ukrainie! Aktor nagrany we Lwowie

W sobotę aktor był również widziany podczas spaceru w ukraińskim Lwowie.



Jak donosi Ukrinform, na TikToku opublikowano nagranie, w którym gwiazda przechadza się po centralnym placu Lwowa w pobliżu pomnika Tarasa Szewczenki i rozmawia przez telefon.



"Fajnie, że ludzie sami to nagłaśniają i przychodzą z pomocą" - napisał autor filmu.

Zdjęcie Ben Stiller we Lwowie/ kadr z TikToka / TikTok / materiały prasowe

Ben Stiller jest kolejną, po Angelinie Jolie, Seanie Pennie, Trudie Styler czy Mili Kunis i Ashtonie Kutcherze, gwiazdą, która okazuje swoje wsparcie Ukrainie i zaangażowała się w pomoc humanitarną. Uważa się, że od wybuchu wojny w lutym do Polski przybyło ponad 3,5 miliona uchodźców.

Ben Stiller: Ma polsko-żydowskie korzenie