Ben Affleck reżyseruje thriller dla Netflix! W obsadzie Gillian Anderson

Ben Affleck łączy siły z Netfliksem

Ben Affleck nie zwalnia tempa! Gwiazdor Hollywood nie tylko wyreżyseruje nadchodzący thriller "Animals" dla Netflix, ale również wcieli się w główną rolę. Jak donoszą branżowe źródła, do obsady dołączyła także Gillian Anderson, znana m.in. z "The Crown" i "Sex Education".

Zdjecia do filmu mają odbyć się w Los Angeles, a scenariusz wyszedł spod piór Connora McIntyre'a i Billy'ego Raya. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że historia będzie kręcić się wokół porwania.

Affleck nie tylko reżyseruje i gra, ale również produkuje film razem z Mattem Damonem i Dani Bernfeld w ramach swojego studia Artists Equity. Nad projektem pracują także Brad Weston i Collin Creighton z Makeready oraz Fifth Season.

Co ciekawe, pierwotnie w roli głównej miał wystąpić Matt Damon, ale zobowiązania do "The Odyssey" Christophera Nolana pokrzyżowały te plany. W efekcie Affleck sam przejął stery i postanowił zagrać w swoim filmie.

Dla Gillian Anderson to kolejny projekt z Netfliksem, po zakończeniu czterech sezonów "Sex Education".

Data premiery nie jest jeszcze znana.

Ben Affleck - uznane tytuły

Ben Affleck jest laureatem dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów. Zajmuje się aktorstwem, reżyserią i produkcją. Na swoim koncie ma szereg uznanych filmów, w tym: "Zaginioną dziewczynę", "Buntownika z wyboru", "Pearl Harbor", "Operacja Argo", "Hollywoodland" czy "Zakochany Szekspir". Ostatnio głośno było o nim przez rozstanie ze znaną piosenkarką Jennifer Lopez.

