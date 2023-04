Przyjaźń Bena Afflecka i Matta Damona rozpoczęła w czasach szkolnych. Poza tym, że byli sąsiadami, łączyło ich też to, że obaj pochodzili z rozbitych rodzin i marzyli o aktorstwie. W szkole średniej razem chodzili na zajęcia teatralne, a choć po maturze każdy z nich wyjechał na studia w inne miejsce, to ostatecznie i tak wylądowali razem w Los Angeles, by spróbować swych sił w Hollywood.



Reklama

W tym czasie mieli nawet wspólne konto, z którego opłacali swój udział w castingach do filmów. Razem napisali też scenariusz do filmu "Buntownik z wyboru" , za który zostali uhonorowani Złotym Globem i Oscarem, co dla obu było przepustką do dalszej kariery.

W tym początkowym okresie podboju Hollywood obaj przyjaciele wspólnie wynajmowali też mieszkanie, które dzielił z nimi jeszcze brat Bena, Casey . O tym, że wspólne życie bywało momentami uciążliwe, opowiedział niedawno Ben Affleck w popularnym programie "The Late Late Show with James Corden". "Wiele razy zdarzały się, że wyłączono nam światło. Matt zawsze był wtedy zdumiony: 'Dlaczego światła nie działają?' - pytał. 'Cóż, dlatego, że znów nie zapłaciłeś rachunków' - odpowiadałem, ale za jakiś czas historia się powtarzała" - wspominał gwiazdor.

Jednak notoryczne zapominanie o płatnościach i tak nie było najgorsze. "Nie mogliśmy go zmusić do wykonywania jakichkolwiek obowiązków domowych. Kiedyś razem z bratem postanowiliśmy zastrajkować i przestaliśmy sprzątać. Czekaliśmy i mieliśmy nadzieję, że pewnego dnia nie wytrzyma i zauważy, że żyje w śmieciach. Niestety, okazało się, że się przeliczyliśmy" - wyznał Affleck.



"Pewnego dnia, po dwóch tygodniach wróciłem do domu i zastałem Matta siedzącego w szortach i t-shircie na środku salonu i otoczonego górami śmieci. Wokół walały się pudełka po jedzeniu, resztki sushi, w którym zalęgły się robaki. Wtedy się poddałem, zrozumiałem, że Matt się nie zmieni" - dodał.

Co ciekawe, Affleck ten brak zamiłowania do sprzątania uważa za zaletę przyjaciela. "Myślę, że dlatego właśnie jest takim świetnym aktorem, ponieważ potrafi się skupić na pracy, nic nie jest w stanie odciągnąć jego uwagi" - stwierdził. Wyraził przy tym jednak uznanie dla żony Matta Damona. "Niech Bóg błogosławi jego żonę Lucy. Jest dla ciebie miejsce w niebie" - stwierdził.

Najnowszym wspólnym projektem Afflecka i Damona jest film "Air" . To pierwsza produkcja zrealizowana przez założoną przez tych dwóch gwiazdorów firmę Artists Equit. Obaj zagrali w tym dramacie, a Affleck go wyreżyserował.