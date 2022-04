"Bennifer", jak pieszczotliwie nazywano niegdyś Bena Afflecka i Jennifer Lopez , przeżywa obecnie reaktywację. W zeszłym roku świat obiegła informacja, że dawnych kochanków po dwóch dekadach znów połączyło uczucie. Para poznała się w 2002 roku na planie filmu "Gigli" . Gdy na łamach "People" ukazały się pierwsze zdjęcia wykonane im z ukrycia przez paparazzich, świat oszalał na ich punkcie.

Lopez i Affleck zaręczyli się po zaledwie kilku miesiącach znajomości podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej przez aktora w jego rodzinnym domu. "Wtedy po raz pierwszy popłakałam się ze szczęścia. Nigdy nie doświadczyłam czegoś równie cudownego" - wyznała artystka w jednym z wywiadów. Na jej palcu pojawił się wówczas pierścionek z imponującym, wartym rekordowe 2 mln dolarów, różowym diamentem.

Związek ten nie przetrwał jednak próby czasu, o czym w styczniu 2004 roku poinformował rzecznik Lopez. Choć na przestrzeni lat zarówno piosenkarka, jak i jej dawny ukochany próbowali ułożyć sobie życie u boku innych partnerów, w końcu postanowili po raz drugi "wejść do tej samej rzeki".

Miłosny comeback jednej z najgorętszych niegdyś par amerykańskiego show-biznesu, tak jak kiedyś, ekscytuje dziś miliony fanów. Ci zaś prześcigają się w spekulacjach na temat ich związku i rychłego ślubu.



Plotki o zaręczynach gwiazdorskiej pary wybuchły na nowo za sprawą zdjęć, które właśnie obiegły świat. Widzimy na nich Lopez robiącą zakupy w sklepie meblowym w towarzystwie swojej 14-letniej córki Emmy. Uwagę internautów natychmiast przykuł pierścionek z masywnym diamentem znajdujący się na palcu gwiazdy.

Informacja o ponownych zaręczynach "Bennifer" nie byłaby skądinąd dużym zaskoczeniem. Zagraniczne media ujawniły w zeszłym miesiącu, że para nabyła luksusową rezydencję w Bel Air, popularnej wśród celebrytów dzielnicy Los Angeles usytuowanej u podnóża gór Santa Monica. Imponująca nieruchomość o powierzchni 1800 mkw. należała wcześniej do teksańskiego miliardera Todda Lemkina. Affleck i Lopez zapłacili za nią ponoć rekordowe 55 mln dolarów.



Plotki o zbliżającym się rzekomo ślubie gwiazd podsycają również ich znajomi. Osoba z bliskiego otoczenia pary zdradziła niedawno na łamach "The Sun", że już wkrótce powiedzą oni sobie sakramentalne "tak". "Ben i Jen nie mogą się doczekać, aby spędzić razem resztę życia. To ich przeznaczenie. Zaręczyny są tematem, który poruszają od dłuższego czasu. Analizują rzeczy, które doprowadziły kiedyś do ich rozstania, bo chcą uniknąć dawnych błędów" - przekonuje źródło pisma.

Jennifer Lopez ostatnio oglądaliśmy w komedii romantycznej "Wyjdź za mnie" . Na 1 lipca zapowiedziana jest premiera jej kolejnego filmu - komedii akcji "Shotgun Wedding".

Najnowszy film z udziałem Bena Afflecka to erotyczna "Głęboka woda" . Wcześniej oglądaliśmy go w dramacie kostiumowym "Ostatni pojedynek" . Natomiast już niebawem znów założy kostium Batmana na potrzeby filmu "Flash" .



