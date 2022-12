Bella Thorne od zawsze była szczera w swoich wywiadach. Ostatnio wzięła udział w podcaście Emily Ratajkowski, podczas którego wyznała, że jeden z reżyserów wysunął pod jej adresem pewne oskarżenie - aktorka miała z nim flirtować podczas jednego z przesłuchań. Jak wspomina Thorne, miała wtedy 10 lat. Do tej pory Bela Thorne zastanawia się, co takiego mogła zrobić, że reżyser odniósł takie wrażenie.

"Miałam dziesięć lat" - mówiła podczas podcastu. "Dlaczego myślał, że z nim flirtowałam? Podczas castingu nie możesz nie powiedzieć czy zrobić. Odgrywasz scenę i wychodzisz".

Bella Thorne: Kariera

Popularność przyniosła jej rola CeCe Jones w serialu "Taniec rządzi", który był emitowany przez Disney Channel od 2010 do 2013 roku. Na jego potrzeby rozpoczęła karierę muzyczną. W 2014 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "Jersey".

W międzyczasie pojawiała się również na dużym ekranie. Oglądaliśmy ją m.in. w filmach familijnych: "Magia malin" (2010) i "Nie-przyjaciele" (2012).



Po zakończeniu serialu Thorne nie mogła narzekać na brak pracy. Pojawiła się w komediach: "Noc duchów: poznaj moją upiorną dziewczynę" (2014), "Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień" (2014), "Rodzinne rewolucje" (2014) czy "The Duff [#ta brzydka i gruba]" (2015). Nieco dojrzalsze kreacje stworzyła w horrorach: "Opiekunka" (2017), "Amityville: Przebudzenie" czy thrillerach "Niebezpieczni intruzi" (2017), "Assassination Nation" (2018) i "Wciąż cię widzę" (2018).



Bella Thorne: Królowa skandali

Mimo dobrze rozwijającej się kariery Bella zaczęła być znana w Hollywood głównie ze... skandali i burzliwego życia prywatnego, co zapewniło jej zresztą rzesze fanów i miliony obserwujących na Instagramie.



Najpierw sądzono, że Thorne starała się zerwać z wizerunkiem grzecznej i słodkiej dziewczynki z disneyowskich produkcji, jednak po latach wyszły na jaw okropne fakty z jej przeszłości. "W okresie dojrzewania byłam molestowana seksualnie i fizycznie, od dnia kiedy pamiętam aż do 14. roku życia, kiedy w końcu zdobyłam się na odwagę, by zamknąć drzwi i siedzieć pod nimi. Całą cholerną noc. Czekając na kogoś, kto znów mnie wykorzysta. Wciąż i wciąż czekałam, aż to się skończy i ostatecznie tak było" - wyznała Thorne.

