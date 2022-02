Czarno-biały "Belfast" opowiada historię rodziny Branaghów, którzy w trakcie zamieszek, jakie wybuchły w 1969 roku, podjęli trudną decyzję o przeniesieniu się do Anglii. W roli 9-letniego Kennetha Branagha wystąpił Jude Hill. W pozostałych rolach w filmie "Belfast" występują Jamie Dornan, Judi Dench, Ciaran Hinds oraz Caitriona Balfe.



"Caitríona Balfe, która gra Ma, pochodzi z Irlandii, ale dorastała w pobliżu granicy i rozumie język ojczysty oraz irlandzkie życie rodzinne" - mówi reżyser Kenneth Branagh.

Reklama

Catríona Balfe: Opuściła Irlandię jako 18-latka

Ma (Caitríona Balfe) jest matką Jude i jego starszego brata Willa. Jest mamą z klasy robotniczej z Belfastu, która się śmieje i szybko wpada w złość, kochającą żoną, która nie waha się rzucić talerzem lub dwoma, gdy się wścieka na męża, jest oddana dzieciom. Kocha ulice Belfastu, na których dorosła i ma rodzinę i przyjaciół. Ma subtelny urok, który bardzo nieznacznie oddziela ją od tłumu. Mimo ograniczeń budżetowych i dostępności mody, udaje jej się ubierać w sposób prosty i swobodny, ale stylowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Belfast" [trailer] materiały prasowe

"To wspaniała i dość złożona postać" - mówi Catríona Balfe. "Jest mistrzynią we własnym królestwie i siłą, z którą należy się liczyć w jej zwartej społeczności. Poradzi sobie z większością rzeczy, ale ma też ograniczenia, ponieważ stara się wyjrzeć poza ten mały skrawek, który tak dobrze zna, a fakt, że w jej świecie zachodzą ogromne zmiany, bardzo ją przeraża".

Ma jest ważna dla Catriony ze względu na podobną sytuację w życiu jej mamy. "Mieszkaliśmy w pobliżu jej rodziny, ale mój ojciec został wtedy przeniesiony do miejsca blisko granicy z Irlandią Północną i mama została zmuszona do przeprowadzki. Scenariusz sprawił więc, że dużo myślałam o tym, jak się wtedy czuła" - tłumaczy aktorka.



Zdjęcie Caitríona Balfe i Jamie Dornan w filmie "Belfast" / UIP / materiały prasowe

"Opuściłam Irlandię, gdy miałam 18 lat i nigdy więcej tam nie mieszkałam, więc scenariusz bardzo głęboko do mnie przemówił - cała idea dotarcia do punktu w twoim życiu, kiedy zatrzymasz się i spojrzysz wstecz na swoje dzieciństwo oraz na ludzi i miejsca, które cię stworzyły taką jaka jesteś teraz. Myślałam, że to piękny scenariusz i miał bardzo silny wpływ na moje wspomnienia, więc mogę sobie wyobrazić, jak emocjonujące musiało być dla Kennetha Branagha kręcenie tego filmu. Jednak przyjął to doświadczenie i przekształcił je w coś, co jest również wypełnione radością, śmiechem i miłością, nie tracąc przy tym żadnego dramatu chwili" - wyjaśnia Balfe.

Instagram Post

Popularność Caitríonie Balfe przyniosła rola w serialu "Outlander". Aktorkę mogliśmy także oglądać w filmach "Zakładnik z Wall Street" oraz "Le Mans '66" .

Czytaj więcej:

Co w weekend obejrzeć w kinie? Sprawdźcie!

Rossy de Palma: Ożywione arcydzieło Picassa

Brad Pitt złożył pozew przeciwko Angelinie Jolie

"Sponsoring": Wnikliwy portret kobiecej seksualności



Więcej newsów o filmach,. gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film