Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana premiera nowego "Batmana" , który zadebiutuje w kinach już 4 marca. W tytułowego Człowieka Nietoperza wcielił się gwiazdor "Zmierzchu" i dawny obiekt westchnień milionów nastolatek, Robert Pattinson . Dla Brytyjczyka, którego po występie w młodzieżowej sadze o wampirach przez dłuższy czas uznawano za aktora jednej roli, jest to niewątpliwie szansa na zmianę wizerunku.

Robert Pattinson: Wstyd jest dla mnie największym motywatorem

Nie dziwi zatem, że przygotowania do projektu, który może okazać się przełomem w jego karierze, Pattinson potratował wyjątkowo poważnie. W rozmowie z "People" ujawnił on, że aby wypracować odpowiednio atletyczną sylwetkę, intensywnie trenował i stosował bardzo restrykcyjną dietę. "Na trzy miesiące przed rozpoczęciem zdjęć ćwiczyłem non stop - każdego dnia przed pracą i po jej zakończeniu" - zdradził aktor.



Postanowił on również wypróbować popularną wśród kulturystów technikę odwadniania, która powoduje lepsze uwidocznienie separacji mięśni i ich kształtu. Przed nagrywaniem scen, w których występował bez koszuli, obsesyjnie kontrolował nie tylko ilość spożywanego jedzenia, ale także wypijanej wody. "Przed takimi scenami maksymalnie obcinałem przyjmowane kalorie i liczyłem łyki wody. Miałem tylko kilka miesięcy na wypracowanie takiej formy. A wstyd jest dla mnie zawsze największym motywatorem" - wyznał szczerze Pattinson.

Aktor dodał, że zbudowanie muskulatury pomogło mu również pewniej poczuć się w kostiumie Batmana. Jak podkreślił, noszenie tego kultowego stroju było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. "Ludzie reagują na ciebie inaczej, inaczej reaguje załoga. Cały twój świat nagle się zmienia. A potem dostrzegasz swój cień na podłodze i widzisz, że ta postać jest po prostu dużo większa od ciebie. To trochę jak noszenie korony" - wyjaśnił gwiazdor.



