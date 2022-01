Informację o tym, ile będzie trwał "Batman" , potwierdził portal "The Hollywood Reporter", powołując się na osoby ze studia Warner Bros., które produkuje film Matta Reevesa . Żaden wcześniejszy film o Batmanie nie był tak długi. Jeśli zaś chodzi o filmy superbohaterskie, to dłuższy był tylko film "Avengers: Koniec gry" , który trwał trzy godziny i jedną minutę.

Oba wspomniane filmy bije na głowę pod względem czasu trwania "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" (w niej również można zobaczyć Batmana). Trwa cztery godziny i dwie minuty. Ta reżyserska wersja filmu nigdy jednak nie była pokazywana w kinach. Kinowa wersja "Ligi Sprawiedliwości" trwała około dwóch godzin.

Długi czas trwania filmu z pewnością ucieszy fanów Batmana, jednak niesie ze sobą pewne konsekwencje. Z powodu tak długiego metrażu liczba seansów możliwych w ciągu dnia automatycznie zmniejsza się o jeden dziennie. Co oznacza, że trudniej będzie kupić bilety.



To jednak chyba o wiele mniejszy problem niż obawy o to, czy do zaplanowanej na 4 marca premiery w ogóle dojdzie. Pokrzyżować ją może pandemia COVID-19 i wzrost zarażeń wariantem omikron. O żadnych kolejnych przesunięciach premiery nie było jednak póki co mowy.

Oprócz Roberta Pattinsona w "Batmanie" zobaczymy Paula Dano jako Człowieka-Zagadkę, Zoe Kravitz jako Kobietę-Kota oraz Colina Farrella jako Pingwina.



W pozostałych rolach występują Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) oraz Barry Keoghan (Stanley Merkel). Niedawno ogłoszono, że film Reevesa będzie miał kategorię PG-13, co z pewnością wpłynie na prezentowaną w filmie brutalność.

