Ivory Aquino , która w "Batgirl" wcieliła się w rolę najlepszej przyjaciółki Barbary Gordon aka Batgirl, wystosowała do Davida Zaslava list otwarty, w którym prosi go o to, by przemyślał swoją decyzję i nie wysyłał tego filmu do przepastnych archiwów studia Warner Bros. Discovery.

"Jako jedna z osób, które włożyły w ten film całe swoje serca, proszę, aby ta decyzja została raz jeszcze przemyślana. Choć w ubiegłych tygodniach starałam się być silna, jak to tylko możliwe, skończyło się płaczem. Dzisiejszy wieczór to jedna z takich właśnie łzawych nocy" - napisała Aquino na swoim koncie na portalu społecznościowym Twitter, gdzie udostępniła swój list do Zaslava.

Do napisania go skłoniły ją doniesienia portalu "The Hollywood Reporter", który poinformował, że studio Warner Bros. zaprezentuje niedokończony film "Batgirl" osobom z ekipy i obsady, a potem odłoży do archiwum albo zniszczy nakręcone materiały.

Ivory Aquino w osobistym tonie o filmie "Batgirl"

W swoim liście do Davida Zaslava aktorka uderzyła w osobiste tony. "Dla mnie ten film to opowieść o relacji pomiędzy córką a ojcem. To historia mi bliska, bo przed rokiem zmarł mój tata. Na niedługo przed tym, jak zdobyłam tę rolę. Miałam nadzieję, że trafi ona do innych dzieci na całym świecie, tych starszych i młodszych, które darzą swoich ojców największym szacunkiem. Odkryłam, że nie jestem w stanie rozmawiać o tym z nikim poza osobami związanymi z tą produkcją. Nikt nie zrozumiałby tego, co czuję, a z kolegami z planu nie chciałam rozmawiać, bo przypominałoby to wcieranie soli w świeże rany" - napisała Aquino.

"Jeśli miesiąc temu nie mieliśmy budżetu na promocję naszego filmu, ośmielę się stwierdzić, że reklamę dla 'Batgirl' załatwiły wydarzenia ostatnich tygodni. Od początku zdjęć w Glasgow stali za nami wspaniali fani z całego świata. Teraz dużo więcej osób rozmawia o naszym filmie i chciałoby go zobaczyć. Mam nadzieję, że przeczyta pan mój list. Proszę rozważyć wypuszczenie filmu 'Batgirl'. Jego bohaterka zawsze wygrywała bez względu na niewielkie szanse, jakie jej dawano" - zaapelowała na zakończenie listu aktorka.