Konkretniej zaś rzecz biorąc, niektórzy członkowie ekipy i obsady "Batgirl" zobaczą to, co udało się nakręcić przed szokującą decyzją o rezygnacji z jakiejkolwiek premiery tego filmu reżyserowanego przez Adila El Arbiego i Bilalla Fallaha. Duet reżyserów opowiedział ostatnio o tym, że nawet oni nie mają dostępu do nakręconych materiałów. Zostały one zablokowane na specjalnym serwerze, gdzie do tej pory były dostępne. Reżyserzy zdradzili też, że ich film w żadnym wypadku nie jest gotowy, bo brakuje m.in. efektów wizualnych i w takiej wersji nie nadaje się do publicznych pokazów.

Reklama

"Batgirl": Tajne pokazy skasowanego filmu

Szefowie studia Warner Bros. Discovery zdają się tym jednak nie przejmować. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", powołując się na kilka źródeł, "pogrzebowe pokazy" zostaną zorganizowane w siedzibie wytwórni i oprócz niektórych osób pracujących nad tym filmem kręconym wezmą w nich udział także włodarze tej firmy. Nie wiadomo, co stanie się z nakręconym materiałem po zakończeniu tych pokazów.

Studio Warner Bros. Discovery nie zdradza swoich dalszych planów. Można przypuszczać, że zostanie on szczelnie zamknięty w archiwach studia, ale może być też zniszczony. Decyzja o zniszczeniu nakręconych materiałów z "Batgirl" mogłaby ułatwić odpisanie od podatku kosztów tego projektu. W ten sposób wytwórnia udowodniłaby urzędowi skarbowemu, że nie ma zamiaru w przyszłości w żaden sposób wykorzystać nagranych materiałów do zarobienia na nich.

Prezes Warner Bros. Discovery w ogniu krytyki

Decyzja o zrezygnowaniu z premiery filmu "Batgirl" na platformie streamingowej HBO Max związana jest ze zmianami w kierownictwie połączonego studia Warner Bros. Discovery. Jego nowy prezes, David Zaslav, szuka cięć kosztów w każdym możliwym miejscu. Mówi się, że firma chce oszczędzić w ten lub inny sposób aż trzy miliardy dolarów.

Nie jest też tajemnicą, że dla Zaslava najważniejsze są duże widowiska kinowe, a streaming traktowany jest przez niego po macoszemu. Znany jest już los platformy HBO Max. W przyszłym roku zniknie ona z rynku i zostanie połączona w jeden, nowy streaming razem z platformą Discovery+.

Instagram Post

Zobacz też:

Danuta Stenka ma poważne problemy z pamięcią. To wina... koronawirusa!

"Listy do M. 5": Kiedy premiera ulubionej świątecznej produkcji Polaków?

Piotr Woźniak-Starak: Wielka tragedia. W Polsce mówili o tym wszyscy