Evan Rachel Wood w 2016 roku wyznała reporterowi magazynu "Rolling Stone", że została dwa lata wcześniej zgwałcona przez "znaczącą osobę". Później zaangażowała się w poparcie dla Ustawy o prawach ofiar napaści na tle seksualnym. W mediach spekulowano, że chodzi jej o Mansona. Ten stanowczo zaprzeczył. Jego prawnik w listopadzie 2020 roku wydał oświadczenie: "Niestety, żyjemy w czasach, w których ludzie wierzą w to, co czytają w Internecie i mogą swobodnie mówić, co im się podoba, bez podawania dowodów".

Evan Rachel Wood: Personalne oskarżenie

W lutym 2021 roku Wood potwierdziła na Instagramie i w oświadczeniu dla "Vanity Fair", że to właśnie Brian Warner (prawdziwe imię i nazwisko Marilyna Mansona) "przez lata strasznie ją maltretował" i że została przez niego zmanipulowana oraz "zmuszona do uległości". W tym czasie cztery inne kobiety przedstawiły podobne zarzuty wobec gwiazdy rocka. W tym aktorka "Gry o tron" Esmé Bianco i była asystentka rockmana - Ashley Walters. Manson konsekwentnie twierdzi, że to pomówienia, a policja z Los Angeles próbuje ustalić, czy faktycznie stosował przemoc domową.

Według zapowiedzi film dokumentalny wyreżyserowany przez Amy Berg, również bada oskarżenia Wood wobec Marilyna Mansona. Na stronie internetowej festiwalu informacja o "Phoenix Rising" opatrzona jest komentarzem: "Aktorka i aktywistka Evan Rachel Wood wykorzystuje swoje doświadczenie ofiary przemocy domowej, by dochodzić sprawiedliwości, leczyć traumę pokoleniową i odzyskać swoją historię w kulturze, która z łatwością obwinia kobiety. Film szczegółowo opisuje jej drogę do ujawnienia swojego niesławnego prześladowcy".

Według "Variety" dokument powstawał od ponad dwóch lat. Po debiucie na festiwalu ma trafić do HBO. Evan Rachel Wood zakomunikowała na Instagramie, że "jakoś na wiosnę tego roku".

