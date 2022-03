- Dbałość o autentyzm, czułość w patrzeniu na człowieka, szacunek do warsztatu, to cechy twórczości Janusza Morgensterna , które są mi szczególnie bliskie, i które chciałbym, żeby charakteryzowały również moje filmy. Bo mam nadzieję, że ten debiut nie stanie się incydentem w moim życiorysie, tylko początkiem reżyserskiej drogi. Ta szczególna nagroda świadczy o tym, że nie tylko ja na to liczę. A to zobowiązuje. Także będę robić wszystko co w mojej mocy, żeby spełnić pokładane we mnie oczekiwania - mówi Bartosz Blaschke .

- "Sonata" to historia prawdziwa. Opowieść o życiu Grzegorza Płonki, chłopca z Murzasichla. Grzegorz zdiagnozowany został jako dziecko autystyczne i tak był traktowany do momentu, gdy jako nastolatek spotkał na swojej drodze terapeutkę, która potrafiła dostrzec, że zamknięcie chłopca na świat, wewnętrzna izolacja wynika z niedosłuchu, a nie z autyzmu. Reżyser z ogromnym wyczuciem, bez sentymentalizmu i nadmiernego dramatyzmu pokazuje drogę jaką przeszedł nie tylko główny bohater, ale też kochający go rodzice. To portret rodziny, która mimo przeciwności losu, chwil zwątpienia i załamania potrafi się wspierać, zachować miłość i wzajemny szacunek. Debiut fabularny Bartosza Blaschke to film, który daje siłę, ogromną porcję pozytywnej energii i pewność , że warto podążać za marzeniami - czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Grażynę Torbicką .



"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera Kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.



Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek . Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas" . Wśród laureatów znajdują się także m.in.: Maria Sadowska , Bodo Kox , Maciej Bochniak , Jan P. Matuszyński , Paweł Maślona oraz Ewa Bukowska . Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Jana Holoubka za film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" .



"Sonata" - debiut reżyserski Bartosza Blaschke - to niewiarygodna historia, która wydarzyła się naprawdę! Grzegorz Płonka ( Michał Sikorski ), po latach życia w kompletnej ciszy, dzięki uporowi rodziców ( Małgorzata Foremniak , Łukasz Simlat ), wsparciu grupy dobrych ludzi i zabiegowi wszczepienia implantu w Instytucie profesora Henryka Skarżyńskiego ( Jerzy Stuhr ) odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenia swojego życia - zagrać "Sonatę Księżycową" Beethovena.

Uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" odbędzie się w poniedziałek, 28 marca, w kinie Kultura w Warszawie. Organizatorami gali są Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.