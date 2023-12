"Barbie": Bajkowa opowieść z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem

"Barbie" , amerykańska komedia pod reżyserią Grety Gerwig, to pełnometrażowy film aktorski osadzony w cukierkowo różowym Barbielandzie. W filmie śledzimy historię lalki Barbie (w tej roli Margot Robbie), która staje przed kryzysem egzystencjalnym, odmieniającym jej idealne, beztroskie życie. Ryan Gosling wciela się w rolę Kena.

Film w reżyserii Grety Gerwig, zdobył szczególną uwagę widzów, bijąc rekordy box office z imponującymi 1,4 mld dolarów dochodu i najlepszym weekendem otwarcia (162 mln dolarów), ustanawiając się jako najbardziej dochodowy film niesequelowy, nierebootowany i niesuperbohaterski, wyreżyserowany przez kobietę. Zdobywając lepsze wyniki niż "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II", stał się najbardziej dochodowym filmem Warner Bros.

"Barbie" będzie zwycięzcą sezonu nagród?

Ścieżka dźwiękowa filmu "Barbie" została nominowana do 11 nagród Grammy w siedmiu kategoriach, a cztery z pięciu nominowanych tytułów w kategorii Najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych znalazły się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu.

Film "Barbie" otrzymał również największą liczbę nominacji do Złotych Globów, w tym za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz (Greta Gerwig i Noah Baumbach), aktorkę w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora drugoplanowego (Ryan Gosling), piosenkę ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie filmowe i kasowe (Warner Bros.).

"Barbie": Gdzie oglądać?

Film "Barbie" jest dostępny w HBO Max.

