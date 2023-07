Margot Robbie w dzieciństwie sfingowała własną śmierć

Nadszedł dzień premiery wyczekiwanego filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. W tej zachwalanej przez krytyków opowieści o najsłynniejszej lalce świata, która doświadcza egzystencjalnego kryzysu, wystąpiła plejada hollywoodzkich gwiazd. Na ekranie pojawią się m.in. Will Farrell, America Ferreira, Michael Cera, Rhea Perlman, Emma Mackey , John Cena oraz brytyjska piosenkarka Dua Lipa. W rolach głównych zobaczymy zaś Margot Robbie i Ryana Goslinga .

"Barbie' to jeden z najbardziej pomysłowych, nienagannie wykonanych i zaskakujących filmów głównego nurtu ostatnich lat - świadectwo tego, co można osiągnąć nawet w najgłębszych trzewiach kapitalizmu" - napisała o produkcji w swojej recenzji Clarisse Loughrey z "The Independent", która przyznała tej produkcji pięć gwiazdek.

Zdjęcie Margot Robbie jako Barbie / materiały prasowe

Margot Robbie: "Lubiłam dramaty"

W promującym obraz wywiadzie dla BBC Radio 2 odtwórczyni tytułowej roli opowiedziała co nieco o swoim dzieciństwie. Gwiazda "Wilka z Wall Street" dorastała w miasteczku Dalby w australijskim stanie Queensland. Wraz z trójką rodzeństwa została wychowana na farmie dziadków przez samotną matkę, fizjoterapeutkę Sarie Kessler. Aktorka przyznała, że była "krnąbrnym dzieckiem", a swoimi wybrykami niejednokrotnie przyprawiało bliskich o ból głowy. Gdy jej mama zatrudniła nową opiekunkę, Margot zrobiła makabrycznego psikusa.

"Bardzo chciałam, żeby wróciła do nas Talia, 16-letnia dziewczyna, którą uwielbiałam. Gdy zaczęła u nas pracować dużo starsza pani, byłam bardzo niezadowolona. Pewnego wieczoru kazała mi się wykąpać, czego ja nie chciałam zrobić. Była bardzo marudna, więc pomyślałam: 'Jeszcze ci pokażę" - zaczęła swoją opowieść Robbie.

Przyszła gwiazda kina wpadła na pomysł, że... sfinguje własną śmierć.

"Wzięłam nóż kuchenny i keczup. Położyłam się nago na podłodze, polałam ciało keczupem, a obok położyłam nóż. Czekałam tak jakieś 45 minut, aż mnie znajdzie. Ale warto było" - wyjawiła dwukrotnie nominowana do Oscara gwiazda. Finał był bowiem taki, że opiekunka "uciekła z krzykiem" i wkrótce zrezygnowała z pracy.

Robbie opowiedziała też o innym dowcipie, jaki robiła w dzieciństwie.

"Kiedy chodziłam do lokalnego centrum handlowego, udawałam, że wywijam orła na schodach. Ludzie wzywali karetkę. Cóż, lubiłam dramaty" - zdradziła aktorka.

"Barbie": O czym opowiada film?

Barbie to najbardziej popularna lalka na świecie, nic więc dziwnego, że doczeka się filmu pełnometrażowego. W tytułowej roli w tej produkcji wystąpi Margot Robbie. Według zapowiedzi aktorki, efekt finalny zaskoczy widzów, którzy spodziewają się zupełnie czegoś innego, niż pokazane zostanie w filmie. Mają o to zadbać scenarzyści Noah Baumbach ("Historia małżeńska") i Greta Gerwig ("Małe kobietki"). Gerwig będzie również reżyserować film "Barbie".

"Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczą twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

"Barbie": Pierwsze recenzje są pochlebne

Krytycy są zgodni, że "Barbie" bardzo dobrze wpisuje się w tematy poruszane przez Gerwig w jej poprzednich filmach, czyli "Lady Bird" i adaptacji "Małych kobietek" z 2019 roku. Jak zaznacza Lovia Gyarkye z The Hollywood Reporter, reżyserka znów skupia się na podróży bohaterki do znalezienia własnego "ja", a także trudnych relacjach matek i córek.

Scenariusz, chociaż przepełniony zabawnymi dowcipami, łapie w pewnym momencie dołek, na który zwracają uwagę niemal wszyscy recenzenci. Chodzi o przemowę, którą w finale wygłasza jedna z bohaterek. Moment ten jest za długi, nudny i zbyt dosłowny. Gerwig nie do końca udaje się pogodzić tonację filmu — szczególnie w tych poważniejszych momentach. Niedogodności scenariuszowe wynagradza strona wizualna. Scenografia, kostiumy i zdjęcia zawsze prezentują się na najwyższym poziomie.

Zdjęcie Ryan Gosling i Margot Robbie w scenie z "Barbie" / materiały prasowe

