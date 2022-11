"Barbie": Greta Gerwig w szczerym wyznaniu

Greta Gerwig niedawno była gościem Duy Lipy w podcaście "At Your Service". To właśnie w rozmowie ze słynną piosenkarką, reżyserka otworzyła się na temat pracy na planie filmu "Barbie". Gerwig nie ukrywała, że od dłuższego czasu towarzyszy jej cały wachlarz emocji.

"To było ekscytujące dlatego, że było równocześnie przerażające. Dostawałam zawrotów głowy, zaczynając pisać. Gdzie w ogóle zaczynasz? Jaka historia ma to być? Czułam, że ten strach jest bardzo interesujący. Kiedy się czegoś boisz, zazwyczaj jest to źródło najlepszego materiału. Kiedy myślisz sobie "to może zakończyć moją karierę", trzeba powiedzieć "powinnam to zrobić" - opowiadała.



"Barbie": Zaskoczy wszystkich?

Barbie to najbardziej popularna lalka na świecie, nic więc dziwnego, że doczeka się filmu pełnometrażowego. W tytułowej roli w tej produkcji wystąpi Margot Robbie. Według zapowiedzi aktorki, efekt finalny zaskoczy widzów, którzy spodziewają się zupełnie czegoś innego, niż pokazane zostanie w filmie. Gwieździe partnerować będzie Ryan Gosling.

Mają o to zadbać scenarzyści Noah Baumbach ("Historia małżeńska") i Greta Gerwig ("Małe kobietki"). Gerwig będzie również reżyserować film "Barbie". "Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczą twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

Premiera filmu zaplanowana jest na 21 lipca 2023 roku.

