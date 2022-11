Kristen Bell i Dax Shepard są rodzicami dwóch córek - 9-letniej Lincoln i 7-letniej Delty. Gwiazdorska para jest zdania, że budowanie silnej relacji z dziećmi musi opierać się nie tylko na okazywaniu miłości i wsparcia, ale także na szczerych rozmowach. O swoich metodach wychowawczych Bell opowiedziała goszcząc w programie "Jimmy Kimmel Live!" . Gwiazda serialu "Weronika Mars" zdradziła, że wraz z małżonkiem starają się nie ukrywać przed maluchami niewygodnych faktów ze swojego życia, takich jak dawny nałóg ich ojca. Shepard był w przeszłości uzależniony od alkoholu, kokainy i metamfetaminy. Nie bierze narkotyków od ponad 17 lat.

Kristen Bell ostrzega dzieci przed narkotykami

"Ich tata jest na etapie zdrowienia, dlatego szczerze mówi im o tym, jak działa alkohol, dlaczego czujemy się po nim w określony sposób, jak upośledza on naszą percepcję. Opowiada im, co narkotyki robią z naszym organizmem i dlaczego większość tych substancji jest nielegalna" - zdradziła Bell. I dodała, że ona także chętnie opowiada pociechom o swoich eksperymentach z używkami. Nie zawsze jednak uświadamianie maluchów w tym temacie kończy się dla niej pomyślnie.

Wideo