"Barbarella": Jane Fonda niepokoi się o remake filmowego hitu. Chodzi o... feminizm

Jane Fonda przed laty wystąpiła w filmie "Barbarella" i zachwyciła widzów. Obecnie powstaje remake tej produkcji z Sydney Sweeney w roli głównej. Hollywoodzka gwiazda ma jednak wątpliwości co do nowej wersji hitowego filmu. O co dokładnie chodzi?

Zdjęcie Jane Fonda / Rex Features/EAST NEWS / East News