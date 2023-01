"Avatar: Istota wody" po raz siódmy na czele box-office’u. Ściga go bollywoodzki "Pathaan"

"Avatar: Istota wody" wciąż najlepszy!

Depczący po piętach drugiemu "Avatarowi" animowany "Kot w butach: Ostatnie życzenie" też świetnie radzi sobie w północnoamerykańskim box-office. Choć premierę miał sześć tygodni temu, wciąż utrzymuje się na szczycie zestawienia najbardziej kasowych filmów tygodnia. W samej tylko Ameryce Północnej zarobił już 140 milionów dolarów. Na całym świecie zaś 334 miliony dolarów.

Kolejne 11 milionów dolarów, jakie "Kot w butach" zarobił w miniony weekend, nie wystarczyło jednak do pokonania filmu "Avatar: Istota wody", który od momentu premiery nie zwolnił pierwszego miejsca w północnoamerykańskim box-office. Do jego dotychczasowych zysków doszło teraz blisko 16 milionów dolarów, co w sumie daje mu 620 milionów dolarów zarobione w kinach w Ameryce Północnej.

Na całym świecie film Camerona zarobił 2,116 miliarda dolarów i zajmuje czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Żeby awansować na miejsc trzecie, musi zarobić już tylko 70 milionów dolarów. Aktualnie na trzeciej pozycji w powyższym zestawieniu jest inny film Camerona - "Titanic".

Trzecią pozycję w północnoamerykańskim box-office zajął w ten weekend komediodramat "Mężczyzna imieniem Otto" . Czwarty był horror "M3GAN" .



Pozycję piątą zajęła bodaj największa sensacja weekendu, bollywoodzki film "Pathaan" z supergwiazdorem Shah Rukh Khanem w roli głównej. Zarobił on w Ameryce Północnej niecałe sześć milionów dolarów. Największa hollywoodzka premiera minionego weekendu, film "Infinity Pool" Brandona Cronenberga, zarobiła 2,725 miliona dolarów, co wystarczyły zaledwie do zajęcia ósmego miejsca w tym zestawieniu.

W przypadku wspomnianego "Pathaan" warto zwrócić uwagę na inną rzecz. Choć bowiem sześć milionów dolarów, jakie zarobił, to nie jest imponująca kwota, to trzeba zaznaczyć, że film ten grany był zaledwie w 694 kinach. A to daje mu jedną z najlepszych ostatnio średnich w przeliczeniu na liczbę widzów przypadających na jedną salę kinową.

"Odkąd pandemia wywróciła kalendarz filmowych premier, filmy z Indii wykorzystały znakomitą okazję do pojawienia się na liście Top 10 w Ameryce Północnej przy wielu okazjach. To, że do pierwszej piątki wszedł film, który wyświetlano tylko w 694 kinach, jest wydarzeniem rzadkim i tym bardziej imponującym" - ocenia analityk Paul Dergarabedian dla portalu "Variety".