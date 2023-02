Córka Barbary Brylskiej , Barbara Kosmal, poszła w ślady sławnej mamy. Była owocem związku aktorki z ginekologiem Leszkiem Kosmalą. Już jako 20-latka pracowała jako aktorka i modelka. Podobnie jak mama, mogła przebierać w propozycjach.



Barbara Kosmal przyjaźniła się z początkującym wówczas reżyserem Xawerym Żuławskim . Na początku Brylska nie była z tego faktu zadowolona, z rodzicami Żuławskiego nie łączyły ją bowiem zbyt ciepłe relacje.



Do tragedii doszło 15 maja 1993 roku. Tego dnia Xawery Żuławski wiózł młodą Basię z Łodzi do Warszawy. 20-letnia wówczas dziewczyna wracała z planu filmowego "Fałszywy autostop". Prowadzący auto Xawery stracił panowanie nad kierownicą i doszło do wypadku, młody reżyser uderzył w drzewo. Żuławski trafił do szpitala, jednak Basia zginęła na miejscu.



Na początku w ogóle to do mnie nie dochodziło. Chciałam umrzeć. I kiedy w strasznej rozpaczy krzyczałam, że nie chcę już dłużej żyć, podbiegł do mnie Ludwik, mój syn. I powiedział: "Mamo, nie umieraj" mówiła Barbara Brylska

Barbara Brylska na długo zniknęła z ekranów, nigdy nie powróciła już na nie w pełnym blasku. Nigdy nie obwiniała Xawiera Żuławskiego.

Wiem, że bardzo się z moją córką lubili i że nikt nie zabija umyślnie swego przyjaciela. Zdobyłam się na to, żeby go pocieszyć, zdając sobie sprawę z tego, jak strasznym dla niego obciążeniem będzie okrutne poczucie winy, jak trudno będzie mu z tym żyć czytamy w książce "Barbara Brylska w najtrudniejszej roli"

Barbara Brylska: Kariera przerwana

Kariera Barbary Brylskiej to ewenement na mapie polskiego kina. W latach 60. i 70. XX wieku była dla naszej kinowej widowni symbolem seksu porównywalnym w skali europejskiej jedynie z Brigitte Bardot. Widzowie ją uwielbiali, jednak polscy reżyserzy nie potrafili wykorzystać jej potencjału.

Barbara Brylska szybko została gwiazdą. Miała 23 lata, kiedy Jerzy Kawalerowicz zaproponował jej rolę Kamy, kapłanki i nałożnicy Ramzesa w jednej z najdroższych produkcji w kinie PRL - "Faraonie". Brylska za sprawą nagości, zakrytej jedynie zwiewnym jedwabiem, zyskała status seksbomby.

Popularność przyniosła jej również rola Krzysi Drohojowskiej w "Panu Wołodyjowskim" i "Przygodach pana Michała". Produkcja Jerzego Hoffmana odniosła niesamowity sukces, jednak nie przełożyło się to na ciekawe propozycje aktorskie. Twórcy nie docenili talentu Brylskiej.

To, czego nie dostrzegli w niej polscy reżyserzy, docenili rosyjscy twórcy. Dzięki roli w "Ironi losu" Eldara Riazanowa (1975) Barbara Brylska zyskała sobie w Związku Radzieckim status supergwiazdy. Jako pierwsza obywatelka spoza ZSRR otrzymała też "Bałtycką Gwiazdą" - prestiżową nagrodę państwową.

Barbara Brylska: Symbol kobiecości 1 / 8 Wśród 10. nominowanych do Złotych Kaczek "najlepszych aktorek w minionym 50-leciu" na próżno szukać jej nazwiska. Ale w latach 70. i 80. XX wieku "polska BB" była największą gwiazdą naszego kina. "Była to bezkonkurencyjnie najpiękniejsza dziewczyna w szkole. (...) Wciąż jest dla mnie symbolem kobiecości. Gdyby ktoś kazał mi narysować, jak wyobrażam sobie najpiękniejszą dziewczynę, podświadomie rysowałbym kogoś o takich oczach, ustach, uśmiechu jak ona" - powiedział o aktorce kolega z roku w łódzkiej Filmówce, Daniel Olbrychski. "Czasem myślę, że ja już wszystko przeżyłam. Wszystkiego dotknęłam. Jestem spełniona" - wyznała Barbara Brylska w jednym z wywiadów. Źródło: East News Autor: Andrzej Wiernicki

W latach 80. XX wieku Barbara Brylska pojawiła się w kilku filmach, jednak jedynie w rolach drugoplanowych lub epizodycznych. Można było ją oglądać w takich produkcjach, jak "Kariera Nikodema Dyzmy", "Misja specjalna", "Między ustami a brzegiem pucharu" czy "Ballada o Januszku".

Po kilku latach przerwy wróciła do kina, ale na krótko. Barbarę Brylską można było zobaczyć w małych rolach w serialach "Na dobre i na złe" oraz "Samo Życie". Kinowym powrotem aktorki był udział w filmie Bogusława Lindy "Jasne błękitne okna" (2006). Trzy lata później pojawiła się też na dużym ekranie w "Miłości na wybiegu" Krzysztofa Langa. To ostatnia, jak na razie, kreacja w filmografii aktorki.