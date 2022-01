W wieku 91 lat zmarła aktorka Janina Traczykówna. O jej śmierci poinformował Jerzy Antczak, reżyser "Nocy i dni", w których występowała.

W rozmowie z PAP aktorka Barbara Horawianka wspominała, że Janina Traczykówna "chciała jeszcze żyć, cieszyła się każdym na wiosnę zielonym listkiem, na który patrzyła". "To ja miałam odejść pierwsza, taka była umowa. Spotkało ją to, czego najbardziej się bała" - powiedziała aktorka.

Horawianka podkreśliła: "mogę o niej mówić w samych superlatywach". "Była cudownym, wspaniałym i najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znałam. Była człowiekiem o nieskończonej dobroci, ale także nieśmiałości, a równocześnie wielkości" - wskazała. "Byłyśmy w wielkiej przyjaźni od naszego poznania, czyli od mojego przyjazdu do Warszawy, od 1963 roku" - wspomniała.

Zaznaczyła także, że Janina Traczykówna była "wielką i wspaniałą aktorką". "Z Traczykówną byłam dwanaście lat w jednym teatrze - w Teatrze Dramatycznym w Warszawie" - przypomniała. "Pracowałyśmy razem na te dwanaście lat w jednej tylko sztuce, zawsze się gdzieś mijałyśmy" - dodała. Horawianka wyjaśniła, że była to sztuka o Emilii Plater.



Aktorka powiedziała także, że "chociaż nie widziałyśmy się od początku pandemii, ponieważ nie mogłyśmy do siebie wzajemne przyjechać, jednak rozmawiałyśmy telefonicznie codziennie i to przynajmniej dwa razy dziennie". "Co można powiedzieć więcej, jak się traci taką przyjaciółkę? Za chwilę się spotkamy, mocno w to wierzę. To jest wielkie pocieszenie" - powiedziała Barbara Horawianka.

