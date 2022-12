Już niedługo na dużym ekranie zadebiutuje najnowsze dzieło Damiena Chazelle’a , twórcy takich hitów, jak "Whiplash" , "Pierwszy człowiek" czy musical "La La Land" , za który w 2017 roku otrzymał on statuetkę Oscara, dwa Złote Globy i nagrodę BAFTA. Czekający na premierę komediodramat "Babilon" przeniesie widzów do przełomowych dla kina lat 20., kiedy to obok filmów niemych zaczęły powstawać te udźwiękowione. Produkcja opowiada o wczesnej epoce Fabryki Snów, preludium hollywoodzkiej "złotej ery", a więc czasach spektakularnych narodzin wielkich gwiazd i ich bolesnych upadków.

Margot Robbie: Pocałunek z Bradem Pittem

W rolach głównych zobaczymy Margot Robbie i Brada Pitta , którym partnerują na ekranie m.in. Diego Calva, Jovan Adepo, Jean Smart i Li Jun Li. W jednej ze scen Nellie LaRoy, czyli postać grana przez gwiazdę "Ptaków Nocy" całuje bohatera, w którego wcielił się Pitt. Rozmawiając z "E! News" Robbie ujawniła, że sama podsunęła ten pomysł reżyserowi obrazu. Jak stwierdziła, była to dlań niepowtarzalna okazja, którą postanowiła za wszelką cenę wykorzystać.

"Pomyślałam: ‘Kiedy dostanę kolejną szansę na pocałowanie Brada Pitta? Po prostu muszę to zrobić’. Powiedziałam więc Damienowi, że Nellie powinna w tym konkretnym momencie podejść i pocałować Jacka, a on odparł: ‘Cóż, w zasadzie mogłaby to zrobić... Zaraz, zaraz. Ty po prostu chcesz się całować z Bradem, przyznaj’" - relacjonowała aktorka. Robbie nie dała za wygraną. "Odpowiedziałam szczerze, że taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć. Damien przystał na ten pomysł i już po jednym ujęciu stwierdził, że to faktycznie pasuje do mojej postaci i działa na korzyść roli" - wspomina gwiazda.

"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".

Pitt i Robbie po raz pierwszy spotkali się na planie komediodramatu "The Big Short" z 2015 roku. Cztery lata później aktorski duet wystąpił też w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

"Babilon": Najlepsza rola Margot Robbie?

Recenzenci, którzy mieli okazję obejrzeć "Babilon" na przedpremierowym pokazie w Kalifornii, chwalą przede wszystkim kreację Robbie, określając ją mianem "prawdopodobnie najlepszej roli w jej karierze". Dzieło Chazelle’a doceniono również za imponującą scenografię i kostiumy. "Ekstrawagancki, dekadencki, znakomity. Fenomenalny film" - zachwyca się produkcją Jazz Tangcay z "Variety". "Buntowniczy, skandaliczny portret Hollywood. Margot Robbie jest elektryzująca" - wtóruje jej krytyczka filmowa Courtney Howard.

Premiera "Babilonu" w USA odbędzie się już 23 grudnia. Na ekrany polskich kin obraz trafi 20 stycznia.