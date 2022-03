"To niewątpliwy skok w stosunku do pierwszej części 'Avatara' , więc musicie być na to przygotowani. To przygoda, której nigdy nie zapomnicie. Zatyka mnie, gdy tylko o tym mówię. Pod koniec ubiegłego roku otrzymałam możliwość zobaczenia dwudziestu minut tego filmu. Zaparło mi dech w piersiach. Poruszył mnie do łez" - zdradziła Zoe Saldana w rozmowie z magazynem "People".



"Jimowi w końcu udało się sprostać postawionemu przez siebie zadaniu. Zaprzeczeniu opinii o tym, że nie da się wirtualnie naśladować wody, by móc pod nią skorzystać z technologii motion capture (technika polegająca na przechwytywaniu trójwymiarowego ruchu aktorów w celu zapisania go na komputerze). To było zadanie, którego się podjął i zajęło mu to lata, ale zakończyło się sukcesem. Dokonał tego w sposób potężny i przekonujący" - dodała aktorka.

Saldana nie kryje słów uznania dla Jamesa Camerona . "On też łatwo wzrusza się do łez. Został obdarzony bardzo delikatnym sercem, dlatego tak bardzo je chroni. Historie, które tworzy, są jego sposobem na to, by dać ujście swojej wrażliwości" - ocenia gwiazda "Avatara".

