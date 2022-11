Spektakularne kinowe widowisko, jakim będzie film "Avatar: Istota wody" , przeniesie widzów w zupełnie inny wymiar kinematografii. James Cameron odkryje wspaniały świat Pandory w fantastycznej historii z porywającą akcją, licznymi przygodami i scenami, które zapierają dech w piersiach.



"Avatar: Istota wody": Fabuła, plakat i zwiastun

Akcja filmu "Avatar: Istota wody" rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Sam Worthington , Zoe Saldana , Sigourney Weaver , Stephen Lang i Kate Winslet . Na ekranie pojawią się również m.in.: Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco i Jemaine Clement.

Producent filmu Jon Landau, zdradził, że wszystkie cztery kontynuacje "Avatara" będą skupione na temacie rodziny. Cameron pracował nad tymi filmami jednocześnie. Choć temat filmów będzie podobny, każda z części ma być osobną historią zakończoną wyraźnym finałem. "Musieliśmy się upewnić, że widzowie dostaną film, którego nie będą mogli doświadczyć nigdzie indziej. Koniecznie będą musieli zobaczyć go w kinach" - stwierdził Landau.

"Avatar: Istota wody": Testowanie możliwości kina

"Zaprojektowaliśmy ten film w taki sposób, żeby trzeba go było oglądać na jak największym ekranie, by móc się dać porwać technice 3D. Testujemy nim granice możliwości kina" - zapewnił James Cameron na odbywającym się w Las Vegas wydarzeniu CinemaCon zorganizowanym dla właścicieli kin.

"Avatar: Istota wody" ma pokazać wodną część Pandory, dlatego tak ważne było udoskonalenie możliwości techniki motion capture.



"To niewątpliwy skok w stosunku do pierwszej części 'Avatara' , więc musicie być na to przygotowani. To przygoda, której nigdy nie zapomnicie. Zatyka mnie, gdy tylko o tym mówię. Pod koniec ubiegłego roku otrzymałam możliwość zobaczenia dwudziestu minut tego filmu. Zaparło mi dech w piersiach. Poruszył mnie do łez" - aktorka Zoe Saldana zdradziła w rozmowie z magazynem "People".

"Avatar: Istota wody": Kate Winslet osiem minut pod wodą

"Jimowi w końcu udało się sprostać postawionemu przez siebie zadaniu. Zaprzeczeniu opinii o tym, że nie da się wirtualnie naśladować wody, by móc pod nią skorzystać z technologii motion capture (technika polegająca na przechwytywaniu trójwymiarowego ruchu aktorów w celu zapisania go na komputerze). To było zadanie, którego się podjął i zajęło mu to lata, ale zakończyło się sukcesem. Dokonał tego w sposób potężny i przekonujący" - dodała aktorka.



Wśród nowych aktorów, którzy dołączyli do obsady filmu, jest m.in. Kate Winslet . Na potrzeby "Avatara 2" gwiazda nauczyła się wstrzymywać pod wodą powietrze na prawie osiem minut.

"Moje ulubione wspomnienie związane z kręceniem 'Avatara 2; dotyczy zdjęć w ogromnym, okrągłym zbiorniku szerokim na 12 metrów. W środku znajdowało się oszklone przejście. Pewnego dnia wszedłem do środka i zobaczyłem spacerującą po dnie zbiornika Kate Winslet. Podeszła w moją stronę, zobaczyła mnie przez okno, pomachała mi, poszła dalej, dotarła do krawędzi zbiornika, odwróciła się i przeszła pod wodą całą drogę z powrotem" - wspomina producent filmu, Jon Landau.