"Wracam do domu! To dla mnie ogromny zaszczyt móc świętować 75. rocznicę teatralnych doskonałości, ale przede wszystkim każdego członka naszej społeczności, który oddał całego siebie, by światła na Broadwayu miały możliwość zaświecić się raz jeszcze. Dla mnie to spełnienie marzeń. Widzimy się wszyscy już 12 czerwca" - napisała Ariana DeBose w specjalnym oświadczeniu cytowanym przez portal "The Wrap".

Na koncie Ariany DeBose jest do tej pory jedna nominacja do nagrody Tony. Otrzymała ją w 2018 roku za rolę w musicalu "Summer: The Donna Summer Musical". Aktorka była też członkinią obsady legendarnego już musicalu "Hamilton" Lina-Manuela Mirandy.

Reklama

Ariana DeBose: Ten rok należy do niej!

"Cieszymy się, że tegoroczną ceremonię rozdania nagród Tony poprowadzi Ariana DeBose. Gwiazda, która porwała publiczność swoimi inspirującymi rolami zarówno na scenie, jak i w kinie i telewizji. Po pełnych wyzwań ostatnich dwóch latach trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do zebrania razem całej teatralnej społeczności niż możliwość uhonorowania najlepszego, co można zobaczyć na Broadwayu. I ponownie dzielić się radością występów na żywo wykonywanych przez niewiarygodnie utalentowanych artystów" - stwierdził z kolei Jack Sussman z CBS. To właśnie ta stacja będzie transmitowała ceremonię. Galę będzie można też zobaczyć na żywo za pośrednictwem platformy streamingowej Paramount+.

Zdjęcie Ariana DeBose z Oscarem za najlepszą drugoplanową rolę żeńską / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Matura 2022: Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki!

Nominacje do tegorocznych nagród Tony zostaną ogłoszone w najbliższy poniedziałek 9 maja przez Adrienne Warren i Joshuę Henry’ego.

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film