"Aquaman" Jamesa Wanna z 2018 roku z miejsca stał się międzynarodowym hitem. Spektakularna produkcja z Jasonem Momoą w roli głównej okazała się najbardziej kasowym filmem DC i fani nie mogli się doczekać jej kontynuacji.

21 grudnia na ekrany kin trafi wyczekiwany sequel hollywoodzkiej superprodukcji - " Aquaman i Zaginione Królestwo ".

Reklama

"Aquaman i zaginione królestwo": Bromans z akcją i przygodą

Akcja filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo" będzie rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części.

Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Żeby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem - brzmi oficjalny opis fabuły filmu.

Jason Momoa gra Arthura Curry’ego/Aquamana, który teraz dzieli obowiązki króla Atlantydy i świeżo upieczonego ojca. Patrick Wilson wciela się w Orma, przyrodniego brata Aquamana i jego głównego wroga, który teraz musi podjąć się nowej roli niechętnego sprzymierzeńca brata. Amber Heard pojawia się w roli Mery, królowej Atlantydy i matki spadkobiercy tronu.



Wideo "Aquaman i zaginione królestwo" [trailer]

Na ekranie zobaczymy też Nicole Kidman, która zagrała Atlannę, zaciekłą przywódczynię i matkę o sercu wojownika. W swoich rolach powracają także Dolph Lundgren jako król Nereus i Randall Park jako doktor Stephen Shin.



Według twórcy "Aquamana" fabuła nowego filmu miała się od początku skupić na relacji między tytułowym bohaterem (Jason Momoa) i jego przybranym bratem Ormem (Patrick Wilson). "Pierwszy film to romans z akcją i przygodą, drugi to bromans z akcją i przygodą" - sprecyzował Wan.

"Od początku tak to przedstawiałem. Pierwszy film był podróżą Artura i Mery. Drugi od początku opowiadał o Arthurze i Ormie" - podkreśli reżyser.



Yahya Abdul-Mateen II wraca jako Czarna Manta

Yahya Abdul-Mateen II wciela się w Czarną Mantę, bardziej niż dotąd pałającego żądzą zemsty za śmierć ojca i pragnącego zagłady Aquamana z rodziną oraz całej Atlantydy

Aktor zaskoczył jednak fanów serii w wywiadzie z 2022 roku.



"Wszystko powinno polegać na dotarciu do prawdy. Czasem musisz sobie zdawać sprawę z tego, w jakim filmie grasz. Występ w filmach takich jak 'Aquaman' to praca dla klauna. 'Aquaman' to nie jest 'Proces Siódemki z Chicago' . Musisz się ogarnąć" - stwierdził Yahya Abdul-Mateen II w rozmowie z magazynem "Vulture".



Dlaczego zdecydował się więc na udział w sequelu?



"Aby przetrwać jako aktor i móc się z tego utrzymać, musisz grać w ich grę, a potem być cwanym, gdy zachce ci się zaskoczyć publiczność, reżysera albo nawet samego siebie. Nie spodziewałbym się wystąpienia w dziełach na podstawie dramatów Czechowa, Augusta Wilsona oraz w 'Aquamanie'. A mnie się to udało" - wyjaśnił w tym samym wywiadzie.