Antonio Banderas po dziesięciu latach znów będzie Kotem w butach

Minęła dekada od premiery filmu „Kot w butach”, a wytwórnia Universal ogłosiła datę wejścia do kin sequelu. Produkcja „Puss in Boots: The Last Wish” ujrzy światło dzienne 23 września 2022 r. W anglojęzycznej wersji w główną rolę znów wcieli się Antonio Banderas.

Kot w butach ponownie przemówi głosem Antonia Banderasa /Mark Cuthbert/UK Press /Getty Images

Pierwsza część "Kota w butach" miała premierę w 2011 r. Był to spin-off serii "Shrek", gdzie pojawiła się postać właśnie Kota w butach. Film odniósł ogromny sukces finansowy - zarobił na całym świecie 555 mln dolarów. Nic dziwnego, że zdecydowano się na drugą część.



I tym razem głosu głównemu bohaterowi użyczy Antonio Banderas. Dubbingował on postać Kota także w trzech częściach "Shreka" (w polskiej wersji językowej wystąpił Wojciech Malajkat). W pierwszej odsłonie "Kota w butach" zagrała również Salma Hayek, ale na razie nie ujawniono, czy powróci jako Kitty Softpaws.



Jeśli chodzi o fabułę "Puss in Boots: The Last Wish", jak czytamy w oficjalnym opisie, Kot w butach "wykorzystał już osiem z dziewięciu żyć, wyrusza więc w spektakularną podróż, aby znaleźć mityczne 'Ostatnie życzenie' i przywrócić swoje dziewięć żyć".