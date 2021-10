Zdjęcia do filmu "The Son" zakończyły się przed kilkoma dniami w Londynie, jednak dopiero teraz wyszło na jaw, że wystąpił w nim Anthony Hopkins . Wcześniej media donosiły, że w obsadzie filmu Zellera znaleźli się Hugh Jackman , Laura Dern , Vanessa Kirby oraz debiutujący Zen McGrath. "Na całym świecie szukaliśmy nowej twarzy. Zen od razu zachwycił nas swoją emocjonalną siłą" - powiedział o tym ostatnim Florian Zeller .



Anthony Hopkins znów u Floriana Zellera



Reżyser wydał też teraz specjalne oświadczenie dotyczące udziału Hopkinsa w filmie "The Son". "Po naszej wspólnej przygodzie z 'Ojcem' nie mogłem nakręcić kolejnego filmu bez Anthony'ego. Był pierwszą osobą, która przeczytała scenariusz filmu 'The Son'. Jedna z postaci została napisana specjalnie dla niego. To, że jest po naszej stronie, aby opowiedzieć nową historię, jest dla nas zaszczytem, radością i wzbudza wiele emocji" - napisał Zeller.

Podobnie jak "Ojciec" , również "The Son" jest adaptacją sztuki Floriana Zellera. Reżyser napisał scenariusz do filmu wspólnie z Christopherem Hamptonem. "The Son" opowiada historię Petera (Jackman) i jego partnerki Beth (Kirby), którzy właśnie zostali rodzicami. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pojawia się była żona Petera, Kate (Dern) oraz ich nastoletni syn Nicholasa (McGrath). Nie wiadomo, w jaką rolę wcielił się Hopkins.

Anthony Hopkins: Nie tylko Lecter 1 / 11 Jeden z najpopularniejszych aktorów filmowych, znany m.in. z roli Hannibala Lectera w "Milczeniu owiec", Anthony Hopkins kończy 31 grudnia 80 lat. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych aktorów filmowych. Na jego rozwój artystyczny ogromny wpływ wywarł Richard Burton, którego poznał w wieku 15 lat. Początki jego kariery to głównie występy teatralne. Największą sławę przyniosły mu jednak role filmowe, przede wszystkim w "Milczeniu owiec", gdzie wcielił się w psychopatycznego doktora Hannibala Lectera. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

Poprzedni film Floriana Zellera, "Ojciec", który był też jego debiutem reżyserskim, został nominowany do czterech Oscarów. Statuetki otrzymali Anthony Hopkins za najlepszą pierwszoplanową rolę męską oraz Zeller i Hampton za najlepszy scenariusz adaptowany. Fabuła filmu "The Son" nie będzie miała nic wspólnego z wydarzeniami opowiedzianymi w filmie "Ojciec".