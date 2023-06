Urodzony w Port Talbot Anthony Hopkins dołączył do obsady "Thora" , filmowej wersji komiksu Marvela, w reżyserii Kennetha Branagha w 2011 roku.



Anthony Hopkins źle wspomina rolę Odyna w serii "Thor"

Zagrał Odyna, ojca tytułowej postaci. Swoją rolę powtórzył w filmach "Thor: Mroczny świat" (2013) i "Thor: Ragnarok" (2017).



Teraz wrócił pamięcią do tych doświadczeń. "Jeśli siedzisz przed zielonym ekranem, nie ma sensu specjalnie się wysilać" - powiedział Hopkins w rozmowie z "New Yorkerem".

"Założyli mi zbroję, założyli mi brodę" - opowiadał magazynowi. - "'Usiądź na tronie, pokrzycz trochę' - takie dawali mi wskazówki".



Gwiazdor przeszedł do historii w 2021 roku, stając się najstarszym aktorem nagrodzonym Oscarem. Doceniono go za kreację mężczyzny wykazującego oznaki demencji w "Ojcu" Floriana Zellera .

Chris Hemsworth: Thor? Teraz chcę robić coś innego

Tymczasem Chris Hemsworth , który wciela się w syna Hopkinsa w serii o "Thorze", powiedział magazynowi "GQ", że uwielbia kręcić filmy o tytułowym bohaterze, ale jednocześnie stwierdził, że powoli ma już dość tej postaci.



"Uwielbiam fakt, że mogłem dokonywać zmian podczas całego procesu. Pierwsza i druga część 'Thora" były odrębną całością, z kolei trzecia i czwarta odsłona serii miały zupełnie inny charakter" - zapewnił.

Hemsworth dodał, że jest otwarty na możliwość powrotu do roli Thora, ale czeka, co scenarzyści Marvela "mają nowego i kreatywnego do zaoferowania".



"Teraz chcę przez jakiś czas robić inne rzeczy" - podsumował Australijczyk.