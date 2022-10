W filmie Peytona Reeda powrócą bohaterowie znani w poprzednich odsłon cyklu. Obok Paula Rudda (Scott Lang/Ant-Man) i Evangeline Lilly (Hope van Dyne/Osa) na ekranie zobaczymy znów Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hanka Pyma (Michael Douglas) i córkę tytułowego bohatera Cassie Lang (w którą wcieli się debiutująca w cyklu Kathryn Newton).

W zwiastunie przedstawiony zostaje nam nowy antagonista serii - Kang Zdobywca, w którego wciela się Jonathan Majors. Potwierdzły się też pogłoski, że w obrazie zobaczymy Billa Murraya

Ant-Man: Najmniejszy superbohater Marvela

Ant-Man to postać, która w uniwersum komiksów Marvela pojawiła się już w 1962 roku, a jej pomysłodawcami są Stan Lee, Larry Lieber i Jack Kirby. Pierwszym człowiekiem noszącym skafander Ant-Mana był naukowiec Hank Pym, który wspólnie z Hulkiem, Iron Manem, Thorem oraz Waspem założył drużynę Avengers. Później jego obowiązki przejął Scott Lang, a po Langu skafander Ant-Mana wkładali jeszcze Chris McCarthy oraz Eric O’Grady.

Pierwsze przymiarki do przeniesienia przygód Ant-Mana na duży ekran odbyły się jeszcze pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Z realizacji filmu jednak zrezygnowano, kiedy okazało się, że studio Disneya pracuje nad opartym na podobnym koncepcie filmem familijnym "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki". W 2000 roku prawa do postaci próbował kupić legendarny prezenter radiowy Howard Stern, a trzy lata później studio Artisan Entertainment zatrudniło Edgara Wrighta i Joego Cornisha by napisali scenariusz do filmu o przygodach Ant-Mana. Z tego projektu również nic nie wyszło, ale pomysł by głównym bohaterem obrazu uczynić Scotta Langa spodobał się w wydawnictwie Marvel i w 2006 roku duet został zatrudniony przez należące do niego studio filmowe by dalej go rozwijać. Później na kilka lat projekt zszedł na dalszy plan by z hukiem powrócić w roku 2014.



Do tej pory powstały dwa filmy serii: "Ant-Man" (2015) i "Ant-Man i Osa" (2018). Obydwa wyreżyserował Peyton Reed, który stanął za kamerą także przy okazji trzeciego filmu serii.

W postać Scotta Langa już po raz trzeci wciela się Paul Rudd , aktor znany z ról w popularnym serialu "Przyjaciele" oraz komedii "40-letni prawiczek" i "Stara miłość nie rdzewieje". Jego bohater to zawodowy oszust, który za sprawą niezwykłego kostiumu potrafi zmniejszać się do rozmiarów mrówki, zyskując jednocześnie nadludzką siłę.

Zdjęcie Plakat filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania" / Marvel Studios / materiały prasowe

