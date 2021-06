"Annette" w polskich kinach równolegle ze światową premierą w Cannes

We wtorek 6 lipca wieczorem w ponad 100 kinach w Polsce będzie można obejrzeć "Annette" Leosa Caraxa równolegle ze światową premierą filmu, która odbywać się będzie na festiwalu w Cannes. W najnowszym filmie twórcy "Holy Motors" wystąpili m.in. Marion Cotillard i Adam Driver.

Adam Driver i Marion Cotillard w filmie "Annette" /Gutek Film /materiały prasowe

Reklama

Jak poinformowano w poniedziałek na stronie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, światowa premiera "Annette" i pokaz w ponad 100 kinach w Polsce rozpocznie się we wtorek 6 lipca o godz. 21. "Leos Carax to autor doskonale znany nowohoryzontowiczom. 'Holy Motors' w jego reżyserii było jednym z największych przebojów 12. festiwalu, a w 2013 roku, podczas pokazów repertuarowych w całej Polsce, zgromadziło tysiące widzów przed ekranami i zebrało ekstatyczne recenzje. 'Annette' to wielki powrót Caraxa i pierwszy film anglojęzyczny w jego karierze" - czytamy.



Reklama

Dyrektor MFF Nowe Horyzonty Marcin Pieńkowski podkreślił, że w najnowszym filmie "twórca 'Holy Motors' powraca do swoich neobarokowych korzeni i szalonych, wyrafinowanych inscenizacyjnie historii o miłości pokroju 'Złej krwi' i 'Kochanków na moście'". "Carax rozprawia tu o zazdrości, chciwości, ciemnych stronach ludzkiej natury, czasami niespodziewanie upodabniając głównego bohatera do... siebie i rozliczając się ze swoją przeszłością. Połączenie wyobraźni Caraxa i braci Mael z zespołu Sparks daje oszałamiający efekt, tak jakby to niezwykłe trio chciało dać nam w tych przedziwnych, pandemicznych czasach coś unikalnego, dającego się docenić jedynie na dużym ekranie. Wielkie, zapierające dech w piersiach, natchnione widowisko" - powiedział, cytowany w komunikacie.

W kwietniu organizatorzy festiwalu w Cannes poinformowali, że 74. wydarzenie zainauguruje najnowsze dzieło Leosa Caraxa, które powalczy o canneńską Złotą Palmę. "+Annette+ to prezent, którego wyczekiwali miłośnicy kina, muzyki i kultury, za którym tęskniliśmy przez ostatni rok" - mówił wówczas prezes festiwalu w Cannes Pierre Lescure. Delegat generalny imprezy Thierry Fremaux dodał, że organizatorzy nie mogli "wymarzyć sobie piękniejszego spotkania z kinem". "Kino Caraxa wyraża te potężne gesty, tajemnicze alchemie, które skrywają sekret nowoczesności i wieczności kina" - podsumował.

Pełna lista kin, w których wyświetlana będzie "Annette" oraz szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów można znaleźć na stronie internetowej polskiego dystrybutora Gutek Film.



21. festiwal Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia stacjonarnie we Wrocławiu i od 12 do 29 sierpnia online. Program festiwalu poznamy 3 sierpnia.