Anna Karczmarczyk: Odważna, seksowna i utalentowana

Nie wszyscy wiedzą, że Anna Karczmarczyk jest fanką koreańskiego kina i zaczęła się uczyć się tego trudnego języka. Poza tym przez pięć lat ćwiczyła karate, jest fanką motocykli, a w wolnym czasie ćwiczy grę na ukulele. W 2018 roku wyszła za mąż, a niedawno po raz pierwszy została mamą.



Anna Karczmarczyk - początki

Kariera Anny Karczmarczyk zaczęła się od głośnego filmu "Galerianki" (2009) Katarzyny Rosłaniec. Film opowiadał o tytułowych "Galeriankach", czyli nastolatkach spędzających wolny czas w centrach handlowych, w których szukają nie tylko rozrywki, ale i "sponsorów". W zamian za zakupione w galeriach upominki, dziewczyny oferują seks przygodnie spotkanym mężczyznom.

"Miałam 16 lat i bez wahania zgodziłam się na wszystko, co ta rola ze sobą niosła. Rodzice wierzą w moje decyzje, ale oczywiście zwrócili mi uwagę, że mogę mieć problemy z odwagą na planie w scenach erotycznych. A ja i tak bardzo chciałam zagrać. Ta rola była dla mnie wyzwaniem i dała mi odwagę do przełamania swoich lęków. To była mocna historia" - wyznała. Kreacja w "Galeriankach" przyniosła jej nagrodę aktorską na festiwalu w Cottbus i nagrodę za debiut w Koszalinie.



Zanim zaistniała na kinowym ekranie w "Galeriankach", Karczmarczyk miała już na koncie epizod telewizyjny. Jako 13-latka zadebiutowała w serialu "Na Wspólnej". "Lubiłam występować na apelach w szkole, dobrze się czułam przed kamerą, co widać w moich rodzinnych filmikach kręconych przez tatę. Zresztą to on, gdy miałam 6 lat, znalazł w gazecie ogłoszenie, że poszukują dzieci do statystowania w reklamach. Potem spotkaliśmy agenta, który zaproponował mi sesję zdjęciową i tak się potoczyło"- opowiada aktorka.

Zdjęcie Dagmara Krasowska i Anna Karczmarczyk w filmie "Galerianki" / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

Anna Karczmrczyk - filmy i seriale

Anna Karczmarczyk może pochwalić się już całkiem niezłym dorobkiem aktorskim.



Aktorka zagrała w takich filmach, jak "Weekend" Cezarego Pazury, "Wkręceni 2" Piotra Wereśniaka, "Sprawiedliwy" Michała Szczerbica, "Pitbull. Nowe porządki" i "Polityka" Patryka Vegi, "Gotowi na wszystko. Exterminator" Michała Rogalskiego, "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego, "Fighter" Konrada Maximiliana.

Niebawem na ekrany kin trafi - głośny jeszcze przed premierą - film "Dziewczyny z Dubaju" Marii Sadowskiej, wyprodukowany przez Dodę, w którym aktorka zagrała jedną z ról.



Dość szybko Anna Karczmarczyk zaczęła grać w serialach. Ma na swym koncie role w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Ludzie i bogowie", "Za marzenia", "Powiedz tak!", "Zakochani po uszy", "Zainwestuj w marzenia". Od niedawna można ją oglądać w nowym serialu Polsatu "Piękni i bezrobotni".

"Aktorstwo to praca na emocjach, często własnych doświadczeniach i wyobraźni. Emocje są wyzwaniem dla każdego aktora, ale ja zdecydowanie lubię je grać. Jestem fanką dramatów. Należę do grupy aktorów, którzy najwyraźniej lubią się samobiczować" - mówi Karczmarczyk.

Zdjęcie Anna Karczmarczyk i Michał Lewandowski w filmie "Weekend" / brak / materiały prasowe

Anna Karczmarczyk - "Taniec z Gwiazdami" i "Dance Dance Dance"

W 2016 roku Karczmarczyk wzięła udział w 5. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Jej partnerem była Jacek Jeschke. Jako pierwszej uczestniczce w historii programu udało jej się otrzymać maksymalną notę od jurorów już w w pierwszym odcinku. Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, że Karczmarczyk i Jeschke zdobyli Kryształową Kulę.

W 2020 aktorka wraz ze swym przyjacielem, aktorem Mateusz Łapką w duecie, wzięła udział w tanecznym programie TVP "Dance Dance Dance". "Poznaliśmy się na egzaminach do Akademii Teatralnej w Warszawie. Mieszkaliśmy razem przez prawie całe studia. Zaprzyjaźniliśmy się i tak trwamy ze sobą od dziewięciu lat" - powiedziała o swym tanecznym partnerze w rozmowie z PAP Life.

"Jestem cała poobijana. Moje ciało składa się z samych siniaków. Nie jestem przyzwyczajona - do upadków, do podnoszeń, do zderzania się w tańcu rozpędzonych ciał" - dodała. Jednak ciężki treningi nie poszły na marne. Para doszła do finału, w którym zajęła drugie miejsce (show zwyciężył duet Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz).

Anna Karczmarczyk w programie "Dance, Dance, Dance 2" 1 / 8 Anna Karczmarczyk jako Beyoncé w programie "Dance, Dance, Dance 2", fot. Waldemar Kompała / Natasza Młudzik / Jan Bogacz Źródło: materiały prasowe Autor: TVP udostępnij

Anna Karczmarczyk - życie prywatne

Od 2018 roku roku aktorka jest żoną Pascala Litwina, producenta telewizyjnego, którego poznała podczas występów w programie "Taniec z Gwiazdami". Początkiem marca 2021 roku Anna Karczmarczyk razem ze swoim mężem ogłosili radosną nowinę. Wówczas do internetowej galerii aktorki na Instagramie trafiło zdjęcie, na którym zaprezentowała internautom swój ciążowy brzuszek. "Czekamy na Ciebie kruszynko" - napisała.

O tym, że właśnie została mamą, Anna Karczmarczyk poinformowała 28 lipca 2021 roku. Na Instagramie opublikowała obszerny post. Nie zdradziła niestety płci ani imienia swojego dziecka.

Anna Karczmarczyk - pasje

Aktorka jest artystką wielu talentów. "Ćwiczyłam 5 lat karate, dwa lata taniec towarzyski i nowoczesny. Jeździłam na strzelnicę, miałam chwilową fascynację basenem. Jeździłam konno. Cztery lata malowałam. Trochę rzeźbiłam i śpiewam od czasu do czasu... Gdyby doba miała 36 godzin, kontynuowałbym wszystko" - wyznała w wywiadzie z AKPĄ.

"Podczas pandemii przeczytałam masę książek, które stały na półce, wróciłam do nauki gry na ukulele i rozpoczęłam naukę języka koreańskiego, co było moim marzeniem. Ćwiczę też włoski" - dodała.

Wielka pasją aktorki jest jazda na motocyklu. "Motocykl daje mi wolność, wspaniale jest czuć wiatr we włosach, oglądać wszystko dookoła, nie myśleć o pierdołach, tylko skupić się wyłącznie na jeździe. Tęskno mi też do bardziej ekstremalnych wyczynów, niestety jest mały problem - mam zobowiązania w filmie i teatrze" - przyznaje Karczmarczyk.