Jej nazwisko w amerykańskim show-biznesie zna niemal każdy. I nic dziwnego, bo przez lata współpracowała z największymi sławami, zarówno tymi ze sceny muzycznej, jak Kanye West, Offset czy Nicky Minaj, jak i celebrytami znanymi z telewizji, m.in. z rodziną Kardashianów. Choć zginęła jeszcze przed świętami, amerykańskie media dopiero teraz ujawniły szczegóły tej tragedii.



Nie żyje Angela Kukawski. Agentka gwiazd została zamordowana?

Z komunikatu wydanego przez policję z Los Angeles wiadomo, że 22 grudnia w Sherman Oaks w Kalifornii zostało zgłoszone zaginięcie Angeli Kukawski jej i chłopaka Jasona Barkera. Następnego dnia policyjny patrol odnalazł zwłoki agentki w jej samochodzie zaparkowanym przy ulicy w Simi Valley.

Potem policja poinformowała, że Kukawski najprawdopodobniej została zamordowana, a głównym podejrzanym jest jej partner Jason Barker, który już został aresztowany.



Jak donosi serwis Etonline, prokuratura postawiła mu zarzut morderstwa i znęcania się. Jak wynika z informacji uzyskanych przez portal, policja jest zdania, że Barker zabił Kukawski w ich domu, następnie przeniósł jej cało do samochodu, który porzucił na ulicy w Simi Valley, gdzie odnalazł go patrol.

Ta zbrodnia wstrząsnęła amerykańskim show-biznesem. Agencja Boulevard Management, w której pracowała Angela Kukawski, wydała po jej śmierci oświadczenie. "Jesteśmy załamani stratą naszej koleżanki, Angie Kukawski. Była bardzo szanowana w środowisku i była miłą, cudowną osobą. Wszyscy, którzy ją znali, będą jej bardzo tęsknić" - czytamy w nim.



Zamordowaną agentkę pożegnała we wzruszającym oświadczeniu przekazanym serwisowi People rodzina Kardashianów. "Angela była naprawdę najlepsza. Troszczyła się o każdego z nas i sprawiała, że dochodziły do skutku sprawy, które wydawały się niemożliwe. Będziemy za nią bardzo tęsknić i składamy szczere kondolencje jej rodzinie i bliskim w tym najtrudniejszym czasie" - napisali Kardashianowie.

