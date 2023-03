Andrzej Seweryn w mocnych słowach o sytuacji w Polsce. "Trzeba bronić demokracji"

"Praca jest moją misją. Grając na scenie, służymy nie tylko sobie samym, ale czemuś większemu od nas" - mówił o aktorstwie Andrzej Sewery w rozmowie dla "Dziennika Bałtyckiego". Nie dziwi więc, że aktor często angażuje się w sprawy polityczno-społeczne i głośno wyraża swoje opinie. Teraz w wywiadzie dla portalu Onet aktor odniósł się m.in. do mediów narodowych, nadchodzących wyborów czy roli teatrów i artystów.

Andrzej Seweryn: "Czy teatr ma większą moc od mediów w nagłaśnianiu współczesnych patologii"

Andrzej Seweryn był dyrektorem artystycznym zakończonego już Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis. Z tej okazji aktor rozmawiał z Dawidem Dudko. Aktor kolejny raz podkreślił siłę i znaczenie aktorstwa. "Mógłbym zrobić przedstawienie o pedofilii wśród księży, zwrócić uwagę na to skandaliczne, zbrodnicze zjawisko w Kościele. Ale czy teatr ma większą moc od mediów w nagłaśnianiu współczesnych patologii? Choć doceniam siłę takich mocnych gestów artystycznych, to myślę o teatrze szerzej, niż jako miejscu na komentowanie bieżących wydarzeń" - przyznał aktor.

W ostatnich tygodniach opinią publiczną wstrząsnął dokument "Franciszkańska 3", według którego Karol Wojtyła w latach 1964-78 miał tuszować przypadki pedofilii podległych mu księży. Reportaż kolejny raz rozpoczął publiczną dyskusję o pedofili w kościele. Niestety, większość osób skupiło się na atakowaniu lub bronieniu Jana Pawła II, a nie na ofiarach księży. Do sprawy odniosły się również osoby ze świata mediów i kultury.

Andrzej Sewery: "Media publiczne nie istnieją"

Wybitny aktor skomentował również stan obecnych mediów publicznych. "Media publiczne nie istnieją. Manipulacje stają się chlebem powszednim naszych mediów rządowych. [...] Prawo w tym kraju nie jest przestrzegane, wyroki sądu nie są wykonywane, to są fakty. Trzeba sprecyzować prawo, pociągnąć osoby, które pozwalają sobie na jego łamanie do odpowiedzialności, i konsekwentnie się tego prawa trzymać" - powiedział Seweryn.

W rozmowie nie mogło zabraknąć również tematu zbliżających się wyborów. Dokładny termin wyborów parlamentarnych w 2023 roku nie został jeszcze wyznaczony, ale walka o wyborców już dawno się zaczęła. Jednak nadal wiele osób nie ma zamiaru uczestniczenia w głosowaniu. Artyści często głośno zabierają głos w politycznych sprawach oraz namawiają do uczestnictwa w wyborach. Czy Andrzej Seweryn będzie jednym z nich?

"Wspaniali artyści zabierali polityczny głos: Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Marek Kondrat... No i co? [...] Mimo tego wszystkiego - niezależnie, co się będzie działo - myślę, że ciągle trzeba stawać po stronie wartości, o których mówiłem. Trzeba bronić demokracji. Całe nasze społeczeństwo musi zdać sobie sprawę z wagi poszczególnych głosów, nie warto milczeć. To ważniejsze od tego, kogo publicznie poprze Andrzej Seweryn. Chociaż oczywiście poprę opozycję" - przyznał aktor.

Andrzej Seweryn: Najlepsze role

Andrzej Seweryn gra w kinie, teatrze i telewizji od lat 60. zeszłego wieku, a na swoim koncie ma dziesiątki wybitnych i pamiętnych ról. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że Seweryn od "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy po "Ostatnią rodzinę" Jana Matuszyńskiego, od "Nocy i dni" Jerzego Antczaka po "Różyczkę" Jana Kidawy-Błońskiego, wielokrotnie udowodnił, że ani nie ma postaci, której by nie potrafił zagrać, ani gatunku, w którym by nie umiał się odnaleźć.

Aktor znany jest ze znakomitych kreacji w wielu filmach, jak superprodukcje "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy i "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana, seriale "Ekipa, "Rojst" i "Król", bardziej kameralne i niezależne - "Prymas. Trzy lata z tysiąca" Teresy Kotlarczyk czy obrazy kina moralnego niepokoju - "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy. Seweryn współpracował z takimi filmowcami, jak Steven Spielberg ("Lista Schindlera"), Agnieszka Holland ("Całkowite zaćmienie"), Peter Greenaway ("Nightwatching").