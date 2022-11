Andrzej Seweryn jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. W jego życiu prywatnym działo się równie wiele. Choć zawsze starał się chronić swoją prywatność, to część informacji na temat jego związków przedostało się do opinii publicznej.

Andrzej Seweryn i Bogusława Blajfer: Studencka miłość

Bogumiła Blajfer była działaczką opozycji demokratycznej w PRL. Znali się ze studenckich protestów z marca 1968 r., za co oboje trafili do więzienia. Aktor spędził w nim cztery miesiące, Bogusława Blajfer dostała trzyletni wyrok. Kiedy brali ślub w marcu 1970 roku, jeszcze odbywała karę. Po opuszczeniu przez nią więzienia zamieszkali na osiedlu Za Żelazną Bramą, ale małżeństwo nie było udane. Rozwiedli się trzy lata po ślubie.

Reklama

"Po scenie w 'Głupim Jakubie', w której Anna Seniuk brała moją dłoń i pieściła nią swoją pierś, Bogusia urządziła mi karczemną awanturę. Uważała, że nie jest to zamysł reżysera, była przekonana, iż łączy nas z Anią coś więcej" - wspominał aktor na łamach swojej książki "Ja prowadzę!".

Choć takie sceny zazdrości nie należały ponoć do rzadkości, to aktor po latach przyznał, że rozumie postawę byłej żony. Pobrali się bardzo młodo, Seweryn miał wtedy zaledwie 22 lata.

Andrzej Seweryn i Krystyna Janda: Wszyscy byli przeciwko

Andrzej Seweryn i Krystyna Janda poznali się na korytarzu warszawskiej PWST. Ona była studentką, on aktorem teatru Ateneum i asystentem Tadeusza Łomnickiego oraz wykładowcą. Początkowo młoda studentka opierała się zalotom Seweryna.

"Nie byłam nim zachwycona. Nie podobał mi się jego szary sweter z anilany, niebrudzący się, z takimi supełkami na wierzchu, w którym chodził świątek i piątek. Wszyscy byliśmy wtedy biedni, ale on wyraźnie przesadzał. Nosił ten sweter na okrągło i nie rozumiał, dlaczego miałby mieć jeszcze jakiś inny. Mówił: po co, przecież ten jeszcze się trzyma. Wszystko musiało być po coś, nic dla przyjemności, gratis. Niepotrzebny był dywan, fotel, obrus na stole; tylko książki i jedzenie, też zresztą bardzo niewyszukane. Co więcej, niepotrzebne mu były żadne rzeczy piękne. Jakby poza teatrem piękno dla niego nie istniało"- napisała aktorka w książce "Tylko się nie pchaj".

Aktor robił wszystko, by zwrócić na siebie uwagę Jandy. Z czasem nie dało się ukryć, że zaczął jej imponować. Jednak rodzice i znajomi młodej studentki nie byli przychylni ich uczuciu.

Mimo sprzeciwu bliskich młodzi pobrali się w 1974 roku. Krystyna Janda była studentką trzeciego roku szkoły teatralnej, gdy zorientowała się, że jest w ciąży. Marysię urodziła 25 marca 1975 roku.



Zdjęcie Andrzej Seweryn i Krystyna Janda na planie filmu "Granica" / East News / East News

Młoda matka zajmowała się domem i dzieckiem. Andrzej Seweryn coraz więcej pracował. Po kilku miesiącach od narodzin córki, postanowił odpocząć bez rodziny w Bułgarii po ciężkim roku pracy. Po latach Janda przyznała, że od tego wyjazdu w jej małżeństwie zaczęło się coś psuć.



Końcem małżeństwa Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna był ich ostatni film "Dyrygent". Aktorka zamiast zajmować się córką musiała odwieźć pijanego męża do szpitala. Pomyślała wtedy, że Andrzej Seweryn zawsze będzie przede wszystkim aktorem, jest skrajnie nieodpowiedzialny i że dłużej z nim nie zostanie. Dziś byli małżonkowie pozostają w ciepłych relacjach.

Zdjęcie Andrzej Seweryn i Krystyna Janda / Niemiec / AKPA

Andrzej Seweryn: Dwa małżeństwa na emigracji

Po rozwodzie Seweryn wyjechał do Francji, gdzie zastał go stan wojenny. Aktor zdecydował się tam pozostaći. Jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego dostał angaż w prestiżowej Comedie-Francaise.

We Francji poznał swoją trzecią żonę Laurence Bourdil, która urodziła mu syna Yanna. Po 5 latach małżonkowie rozstali się.

Już rok później jego żoną numer cztery została Mireille Maalouf. Aktorska para doczekała się syna Maximiliena. Ich relacje zaczęły się rozluźniać, gdy aktor postanowił wrócić do Polski. Małżeństwo rozpadło się w 2015 roku.



Andrzej Seweryn i Katarzyna Kubacka: Nikt nie dawał im szans

Andrzej Seweryn i o 18 lat młodsza Katarzyna Kubacka-Seweryn poznali się podczas spotkań z polskim filmem "Otwórz oczy!" w Maroku. Kubacka jako jedna z organizatorek spotkania wysłała do aktora zaproszenie z adnotacją: "Ciepło pozdrawiam". Ten krótki zwrot zaciekawił Seweryna. "Może dla innych osób nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale do mnie nikt wcześniej tak nie pisał. Byłem ciekaw, kto to jest. Potem zobaczyłem wysoką, piękną kobietę w długiej sukni i stało się. Po prostu się zakochałem" - wspominał w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktor zaskoczył Katarzynę Kubacką poczuciem humoru i otwarciem na innych. Para szybko złapała wspólny język. Chociaż ich pierwsze spotkanie nie trwała zbyt długo, to czuli już, że nie będzie ich ostatnim. Zaczęli się spotykać regularnie, a z czasem przyjaźń przerodziła się w głęboką miłość. Podczas jednej z wycieczek do Rzymu Andrzej Seweryn oświadczył się ukochanej. To tam para wzięła kameralny ślub w otoczeniu najbliższych.

Nie przeszkadza im ani duża różnica wieku, ani burzliwa przeszłość miłosna aktora. Andrzej Seweryn poukładał sobie relacje z byłymi żonami i dzisiaj ma z nimi dobry kontakt. Kubacka-Seweryn spowodowała, że aktor zamiast na pary zaczął skupiać się na rodzinie. "Dzięki Kasi hamuję się w swoich zapędach artystycznych. Zacząłem znajdować czas na spotkania z rodziną, na wyjazdy, na wakacje z Marysią i wnukami" - mówi Seweryn w rozmowie z magazynem "Gala".

Zdjęcie Katarzyna Kubacka-Seweryn, Andrzej Seweryn (2022) / Podlewski / AKPA

Zobacz również:

Andrzej Seweryn otrzyma nagrodę festiwalu Energa Camerimage

"Niebezpieczni dżentelmeni" z Nagrodą Publiczności 38. Warszawskiego Festiwalu Filmowego!