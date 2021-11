Andrew Garfield, którego widzowie znają z takich produkcji, jak "The Social Network", "Niesamowity Spider-Man" czy "Przełęcz ocalonych", w najnowszym wywiadzie opowiedział o zmianach, jakie zaszły w jego życiu w ciągu ostatnich dwóch lat. Powodem owych zmian było doświadczenie osobistej tragedii. Pod koniec 2019 roku, gdy aktor pracował na planie filmu "Oczy Tammy Faye", na raka trzustki zmarła jego matka, Lynn Garfield.

Andrew Garfield: Dwa tygodnie z umierającą matką

Andrew towarzyszył swojej mamie w ostatnich dniach jej życia. Gdy jej stan zaczął się pogarszać, właściciele realizującej film wytwórni Searchlight Pictures odesłali go do rodzinnego domu w Anglii. "Te dwa tygodnie, które mieliśmy, były prawdopodobnie najbardziej wartościowym czasem w moim życiu" - wyznał w udzielonym później "Variety" wywiadzie Garfield.

Teraz w rozmowie z magazynem "GQ" aktor ujawnił, że śmierć ukochanej mamy była dla niego momentem przełomowym i odcisnęła mocne piętno na jego psychice. "Ta strata całkowicie zmieniła moje wnętrze. Życie nabrało innych odcieni i tekstury. Jedzenie inaczej smakuje. Dźwięki, zapachy - wszystko wydaje się inne. Nic już nie jest takie samo" - wyjawił.



Andrew Garfield wspominał niedawno w innym wywiadzie, że gdy dowiedział się o diagnozie mamy, chciał natychmiast przerwać pracę nad swoim nowym filmem, do którego zdjęcia kręcono wówczas w Karolinie Północnej. "Zachęcała mnie, bym dokończył film i nie zmieniał planów ze względu na nią. Wymusiłem na niej obietnicę, by dała mi znać, kiedy nadejdzie czas mojego powrotu do domu. Spędzenie tego czasu z mamą, tatą i bratem było wielką łaską w obliczu tej strasznej tragedii" - wyznał aktor.

Andrew Garfield jest jednym z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia. Znakomicie sprawdza się zarówno w niezależnych, ambitnych produkcjach ("Chłopiec A", "Parnassus"), jak i w repertuarze typowo komercyjnym ("Kochanice króla", "The Social Network"). Do aktorskiej elity i na czołowki gazet trafił w zeszłym roku - za sprawą tytułowej roli w nowej odsłonie serii o człowieku-pająku ("Niesamowity Spider-Man").

