Poznali się na planie i zakochali bez pamięci. Cudowne zrządzenie losu?

Channing Tatum i Jenna Dewan

Poznali się w 2006 roku na planie filmu "Step Up: Taniec zmysłów". Zaiskrzyło między nimi na ekranie i poza nim. "W zasadzie byliśmy razem już na planie filmu" - powiedział Tatum w rozmowie z Redbook w październiku 2014 r. "To interesujące, ponieważ możemy teraz obejrzeć i powiedzieć: Och, wow, to był nasz pierwszy prawdziwy pocałunek. Gdy tylko zdjęcia do filmu się zakończyły, wróciliśmy do Los Angeles i od tamtej pory byliśmy w związku" - dodał.

W 2009 roku para pobrała się podczas uroczystej ceremonii w Malibu z udziałem 200 zaproszonych gości. W 2013 roku zakochani powitali na świecie córeczkę Everly.

Reklama

Małżeństwo nie przetrwało próby czasu - para rozstała się w 2018 roku, a od jakiegoś czasu układają sobie życie u boku nowych partnerów.

"Nie wiem, czy kiedykolwiek znów się ożenię. Mimo że jestem monogamistą, związki są dla mnie trudne. Jeśli chodzi o sprawy biznesowe, nie boję się, że coś może pójść nie tak. Ale jeśli chodzi o sprawy sercowe, o ludzi, których kocham, jest mi ciężko. Kończy się na tym, że za bardzo się staram" - zdradził aktor w rozmowie z "Vanity Fair".



Zdjęcie Channing Tatum i Jenna Dewan / Jon Kopaloff/FilmMagic / Getty Images

Angelina Jolie i Brad Pitt

Jedną z najsłynniejszych współczesnych par, które poznały się przy wspólnej pracy nad filmem, są oczywiście Angelina Jolie i Brad Pitt. Gwiazdy zakochały się, kreując tytułowe role w komedii akcji Douga Limana "Pan i Pani Smith", gdzie tworzyli wybuchową parę. Początkowa fascynacja przerodziła się w płomienny romans, skutkiem czego Pitt rozwiódł się z Jennifer Aniston. Związek Pitta i Jolie rozwijał się w najlepsze, a ich szczęście dopełniały dzieci. W 2014 roku zakochani w końcu postanowili wziąć ślub, ale ich małżeństwo nie doczekało się długiego stażu. Ostatecznie aktorzy rozwiedli się w 2019 roku, ale proces w sprawie podziału majątku ciągnął się latami.



Zdjęcie Angelina Jolie i Brad Pitt w 2014 roku / AFP

Andrew Garfield i Emma Stone

Andrew Garfield i Emma Stone poznali się na planie "Niesamowitego Spider-Mana" w 2012 roku. On wcielił się w człowieka-pająka, a ona w jego ukochaną. Jak się okazuje, uczucie wykroczyło poza scenariusz — para była razem przez 4 lata, a media absolutnie ich kochały.

"W przerwach między ujęciami wygłupialiśmy się i nagle pomyślałem: to, co jest między nami, to coś innego" - wspominał aktor.

Ostatecznie para rozstała się w 2015 roku, po 4 latach związku, ale wciąż zachowują przyjazne stosunki. Garfield z radością obserwował, jak w 2017 roku jego była dziewczyna odbierała Złoty Glob.

"To było niesamowite zobaczyć, jak rozkwita jako aktorka" - zdradził w rozmowie z "Vanity Fair".

Według plotek rozeszli się przez napięte harmonogramy, ale wciąż pozostają w przyjaznych stosunkach.

Aktorka nie zwalnia tempa, w zeszłym roku zdobyła już drugiego Oscara, a kolejne angaże utwierdzają w przekonaniu, że Emma Stone jest gwiazdą wielkiego formatu.



Zdjęcie Emma Stone i Andrew Garfield / Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage / Getty Images

Ashton Kutcher i Mila Kunis

Historia ich miłości mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Poznali się w 1997 roku, kiedy rozpoczynali realizację serialu "Różowe lata 70." (1998-2006). Chociaż na małym ekranie tworzyli parę, na co dzień byli przyjaciółmi. Później oboje zaangażowali się w inne związki. Kutcher zdążył poślubić Demi Moore, która była jego żoną od 2005 do 2013 roku. Po kilku latach los ponownie się do nich uśmiechnął i połączył tym razem płomiennym uczuciem.

Aktorka zdradziła, że na początku w ogóle nie planowali romansu. Zamierzali iść na koleżeńską randkę. Kunis odkryła, że jej uczucia do Kutchera są głębsze, gdy okazało się, że aktor spotyka się z kimś innym. "To nie była romantyczna baśń, jak wszyscy zakładają. Był moment, gdy musiałam się zastanowić, czego chcę i co on dla mnie znaczy" - wyznała.

Od 2015 Mila Kunis i Ashton Kutcher są małżeństwem i razem wychowują dwójkę dzieci. Nie boją się okazywać publicznie uczuć.



Zdjęcie Ashton Kutcher i Mila Kunis / Kevin Winter / Getty Images

Eva Mendes i Ryan Gosling

Uchodzą za jedną z najgorętszych par w Hollywood. Ich znajomość rozpoczęła się w 2011 roku na planie filmu "Drugie oblicze". Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich związek, choć intensywny, zbliżał się ku końcowi, ponieważ zakochani chcieli od życia czegoś innego. Ona pragnęła założyć rodzinę, on nie chciał niczego tak zobowiązującego. Ostatecznie jednak zażegnali kryzys i obecnie są rodzicami dwóch córek.

Ryan Gosling i Eva Mendes są najbardziej tajemniczą parą w Hollywood. Niechętnie pozują razem do zdjęć i nie komentują publicznie swojej relacji. Bardzo długo nie było wiadomo, czy połączył ich ślub. Jakiś czas temu mogliśmy w końcu zobaczyć wskazówkę, która sugerowała, że powiedzieli sobie sakramentalne "tak" - Eva Mendes zapozowała do zdjęcia na Instagramie z tatuażem "De Gosling".



Zdjęcie Eva Mendes i Ryan Gosling / Everett Collection / Everett Collection / East News

Kristen Stewart i Robert Pattinson

Para poznała się na planie kultowego już filmu nastolatków. Można prowadzić długie dyskusje na temat tego, czy "Zmierzch" był dobrą produkcją, jednak nic nie zmienia faktu, że miał spory wpływ nie tylko na ówczesną młodzież, ale też parę głównych bohaterów. Kristen Stewart i Robert Pattinson byli kiedyś uważani za jedną z najpiękniejszych par Hollywood. Byli w związku przez kilka lat, a brukowce rozpisywały się na temat szczegółów ich relacji.

Jak donosiło US Weekly, aktorka miała zdradzić Pattinsona z reżyserem filmu Rupertem Sandersem, w którym grała - "Królewna Śnieżka i Łowca".

Kristen Stewart potwierdziła doniesienia, publikując oświadczenie, które brzmiało:

"Jest mi bardzo przykro z powodu bólu i wstydu, jakie wyrządziłam bliskim mi osobom i wszystkim, których ta sytuacja dotknęła. Ta chwilowa niedyskrecja zagroziła najważniejszej części mojego życia, osobie, którą kocham i szanuję najbardziej, Robowi. Kocham go i bardzo mi przykro".

Związek rozpadł się po zaledwie 4 latach.



Zdjęcie "Zmierzch" / Face to Face/REPORTER / East News

Javier Bardem i Penelope Cruz

Do pierwszego spotkania aktorów doszło na planie filmu "Szynka, szynka" w 1992 roku. Ona miała 18 lat, on 24. Byli sobą zauroczeni, zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym.

"To najcudowniejsze stworzenie, jakie widziałem. Sama słodycz" - mówił o młodziutkiej partnerce Bardem.

Nie zdążyli wtedy zbudować trwałego związku, bo przed nią otworzyły się drzwi do podbicia Hollywood. W 2008 roku ich drogi ponownie zetknęły się, dzięki filmowi "Vicky Cristina Barcelona". Tym razem nie było już odwrotu, po zakończeniu zdjęć zaczęli się spotykać, a to doprowadziło ich przed ołtarz. W 2010 roku oficjalnie stali się małżeństwem, a owocem ich miłości jest dwójka dzieci.

Występ u Allena nie był jednak ich ostatnim wspólnym aktorskim przedsięwzięciem. W zakochanych wcielili się również w 2017 i 2018 roku, kiedy pracowali przy produkcjach: "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara" oraz "Wszyscy wiedzą".



Zdjęcie Javier Bardem i Penelope Cruz w filmie "Everybody Knows" / materiały prasowe

Rose Leslie i Kit Harington

Grali razem w głośnym serialu HBO "Gra o tron" (2011-2019). Romans wyszedł jednak poza ramy produkcji. Sami przyznali, że trudno było się nie poddać prawdziwemu uczuciu. Początkowo chcieli ukrywać tę relację, jednak plan szybko upadł.

"Całkiem to zawaliliśmy" - mówiła Rose Leslie w wywiadach. - "Nie flirtowaliśmy przed kolegami z planu, więc myśleliśmy, że nikt się nie zorientował. Ale wszyscy wiedzieli".

W 2018 roku pobrali się, a wydarzenie uświetnili przyjaciele z planu "Gry o tron". Para doczekała się dwójki dzieci.



Zdjęcie Rose Leslie i Kit Harington już po ślubie / AFP

Michael Fassbender i Alicia Vikander

Michael Fassbender i Alicia Vikander spotkali się na planie melodramatu "Światło między oceanami" w 2014 roku i szybko narodziło się między nimi uczucie. Początkowo ukrywali swój związek, a obecnie wciąż niewiele zdradzają o swoim życiu prywatnym.

2016 roku pojawili się razem na gali Oscarów. Vikander zdobyła wtedy Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Dziewczyna z portretu", a Fassbender był nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za występ w biografii "Steve Jobs".

Para pobrała się w 2017 roku, a media o ceremonii dowiedziały się już po fakcie. W wydarzeniu towarzyszyli im rodzina i przyjaciele.



Zdjęcie Alicia Vikander, Michael Fassbender w 2016 roku / Photoshot / East News

Ben Affleck i Jennifer Lopez

Ben Affleck i Jennifer Lopez byli razem od 2002 do 2004 roku. Ben wystąpił nawet w teledysku do piosenki Jennifer - "Jenny from the Block". Ich ślub miał odbyć się w 2003 roku, ale został przesunięty. W styczniu 2004 roku świat obiegła informacja o rozstaniu pary. Wtedy w ich życiu nastąpił długi czas rozłąki.

Ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka odbył się w 2022 roku, 20 lat po rozstaniu. Miesiąc po kameralnym wydarzeniu, para postanowiła wydać huczne wesele. Druga uroczystość odbyła się jesienią 2022 roku i miała miejsce w należącej do gwiazdora luksusowej willi wartej prawie 9 mln dolarów.

Od wielu miesięcy nie milkły spekulacje na temat kryzysu w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. W ostatnim czasie tabloidy chętnie rozpisywały się na temat rzekomych kłótni małżonków, powołując się na anonimowych informatorów. Pod koniec maja tego roku przekazano, że Lopez źle przeżywa rozstanie.

Rozwód był ponoć tylko kwestią czasu. "Skompletowali papiery rozwodowe już miesiąc temu, ale czekają na właściwy moment" - przekazał tabloid.

Ci sami informatorzy twierdzili, że Lopez i Affleck próbowali dać sobie ostatnią szansę, lecz finalnie podjęli decyzję o rozstaniu. Para była małżeństwem przez dwa lata. 16 lipca obchodzili rocznicę ślubu.



Zdjęcie Jennifer Lopez i Ben Affleck / Backgrid/East News / East News