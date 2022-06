André the Giant, a właściwie André René Roussimoff, urodził się w 1946 roku we Francji. Był trzecim z pięciorga dzieci słowiańskich imigrantów: Bułgara i Polki. Początkowo nic nie wskazywało, że na chłopca czeka światowa sława, choć z wiekiem stawał się znacznie większy niż jego rówieśnicy. Gdy miał 12 lat, jego wzrost przekroczył 1,80 m, a już trzy lata później mierzył ponad dwa metry.

Rodzice byli szczęśliwi z powodu jego rozmiarów - w polu mógł sam wykonać pracę trzech dorosłych mężczyzn, a w okolicy zdobył status lokalnej gwiazdy.

André the Giant: Kariera zapaśnicza

Jako 18-latek mężczyzna zaczął trenować wrestling i momentalnie zauważono w nim potencjał. Wkrótce staczał walki na całym świecie i wzbudzał ogromne zainteresowanie. Nie ma w tym nic dziwnego - mierzył już wtedy 224 cm wzrostu i ważył około 235 kilogramów.

W latach 70-tych André występował pod pseudonimem "Monster Roussimoff" dla japońskiej federacji International Wrestling Enterprise. Wtedy dowiedział się, że jego niebotyczne rozmiary są wynikiem poważnej choroby - akromegalii. Lekarze przestrzegali go, że nie dożyje 40 roku życia.

W 1974 roku André the Giant został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej zarabiający zapaśnik w historii. Jego wynagrodzenie wynosiło wówczas około 400 tysięcy dolarów rocznie.

Zdjęcie Andre the Giant. Wrestlemania 2, 1986. / Paul Natkin/Getty Images / Getty Images

André the Giant na ekranie

Zapaśnik trafił na ekrany w drugiej połowie lat 70., szybko zyskując poklask i sympatię fanów. Widzów fascynowała jego aparycja, a tych, którzy mieli z nim styczność, także łagodny charakter gwiazdora. Choć pojawiał się zwykle na drugim lub trzecim planie, to jego występy z pewnością nie pozostawały niezauważone.

Wideo youtube

Najpierw występował w serialach - pojawił się m.in. w "The Six Million Dollar Man" i "Zorro". Później trafił na wielki ekran.

Ważną rolą w jego karierze była gra u boku Arnolda Schwarzeneggera w "Conanie Niszczycielu". Po trzech latach dostał angaż w "Narzeczonej dla księcia" (później przyznał, że to ten występ lubił najbardziej).

Wideo youtube

Ostatnim filmem, w którym wystąpił, była produkcja "Trading Mom". Premiera miała miejsce już po jego śmierci.

Choroba André the Gianta doprowadziła go do przedwczesnej śmierci, zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Cierpiał na gigantyzm, czyli chorobę spowodowaną nadmierną ilością hormonu wzrostu, która z czasem przerodziła się akromegalię.

W testamencie zarządził, by jego ciało zostało skremowane, a prochy rozsypane na należącym do niego gospodarstwie w Karolinie Północnej. Ostatnia wola gwiazdora została spełniona. Cały majątek przekazał swojej jedynej córce, urodzonej w 1979 roku - Robin.

Zdjęcie André René Roussimoff / The Stanley Weston Archive / Getty Images

