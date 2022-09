"American Pie": O czym jest film?

Pierwsza część "American Pie" powstała w 1999 roku i na początku miała być skierowana do młodzieży z całego świata. Film opowiada o paczce przyjaciół, którzy powoli starają się wchodzić w dorosłe życie. Ich pierwszym celem staje się utrata dziewictwa. Jednak to zadanie okazuje się trudniejsze niż myśleli. Po drodze natrafiają na różne trudności, rozczarowania, różnego rodzaju poniżenia oraz śmieszne sytuacje.

Film okazał się wielkim hitem kinowym, który zarobił aż 235 milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że twórcy zaczynali z budżetem 11 milinów. Doprowadziło to do powstania dwóch kolejnych części, a w późniejszych latach do kontynuacji "American Pie: Wesele" ale już z całkiem innymi aktorami. Stara obsada powróciła dopiero w 2012 roku w "American Pie: Zjazd absolwentów". W 2020 roku próbowano wrócić do serii, lecz nowa część nie spotkała się ze zbyt dobrym odbiorem.

"American Pie": Wszystko co wiemy o najnowszej części

Według "The Hollywood Reporter" w przyszłości możemy spodziewać się kolejnej odsłony amerykańskiej komedii. Za produkcję ma być odpowiedzialna wytwórnia Universal Studios. Natomiast scenariuszem ma zająć się Suajta Day. Twórczynię widzowie mogą kojarzyć z serialu "Niepewne" lub jako reżyserkę "Definition Please".

Jak na razie szczegóły fabuły nie są znane. Produkcja również nie zdradza dokładnej daty premiery filmu. Dokładni członkowie obsady także nie są wymienieni. Jednak można podejrzewać, że na wielkim ekranie ujrzymy całkiem nowych aktorów, a akcja będzie wykraczała poza studenckie życie. Nowy projekt określany jest mianem "świeżego startu".





