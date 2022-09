Zdjęcia do filmu "AND" Yorgosa Lanthimosa mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu w Nowym Orleanie. O czym będzie opowiadał, tego nie wiadomo, bo szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Autorami scenariusza są sam reżyser oraz Efthimis Filippou, z którym Lanthimos współpracował już przy filmach "Lobster" i "Zabicie świętego jelenia".

"Kontynuacja pracy z Yorgosem jest dla nas prawdziwym przeżyciem, a ten projekt będzie kolejnym prawdziwie oryginalnym pomysłem, z których słynie. To nasz piąty film razem i jesteśmy zachwyceni, że on i Efthmis powierzyli nam swój genialny scenariusz. Yorgos przyciągnął do siebie niewiarygodny zespół fachowców i aktorów, a my już nie możemy doczekać się rozpoczęcia zdjęć" - oświadczyli producenci ze studia Searchlight i współpracującego z nim Film4.

Yorgos Lanthimos: Najlepsze filmy

Świat usłyszał o Yorgosie Lanthimosie w 2009 roku, po premierze jego filmu "Kieł" . Otrzymał on nominację do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego. W latach późniejszych nominacje otrzymywał też sam Lathimos. Po raz pierwszy za scenariusz filmu "Lobster" , a później za wyreżyserowanie i wyprodukowanie "Faworyty" .

Na premierę czeka wciąż nowy film Yorgosa Lanthimosa zatytułowany "Poor Things". Spodziewane jest, że trafi do kin w 2023 roku, ale dokładnej daty jeszcze nie podano. "Poor Things" opowiada historię wyemancypowanej i niestabilnej erotomanki Belli Baxter, żeńskiej wersji monstrum Frankensteina. Aby uciec przed okrutnym mężem, kobieta postanawia się utopić. Do życia przywraca ją chirurg, który w głowie kobiety umieszcza mózg płodu dziecka, które nosiła pod sercem. Ożywiona Bella ma więc umysł noworodka - czytamy w opisie fabuły tego filmu opartego na motywach powieści "Biedne istoty" autorstwa Alasdaira Graya.

