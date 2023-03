Zdjęcie Alicja Bachleda-Curuś dumna z syna Tadeusza / AKPA

Alicja Bachleda-Curuś dumna z syna

Alicja Bachleda-Curuś nie kryła dumy z syna. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie Tadeusza z gali oraz jeden zakulisowy kadr nastolatka. Na komentarze fanów nie trzeba było długo czekać.

"Rośnie piękny mężczyzna. Wygląda jak młody Leonardo DiCaprio", "Tadeusz zdecydowanie ma urodę po mamie!", "Jaki już duży i przystojny", "Ale w tle widać tatusia, który z dumą robi zdjęcie synowi", "Razem z Colinem stworzyliście najpiękniejsze dzieło Waszego życia!" - piszą internauci.



Instagram Post Rozwiń

W jednym z wywiadów w 2022 roku Alicja Bachleda-Curuś powiedziała, że jej pasjonuje się artystycznym światem.



"Jest naprawdę utalentowany. Myślę, że ten talent w nim jest. Na pewno będzie robił coś wokół filmu, czy reżyserował, czy grał" - wyznała aktorka.

Co myślicie o Henrym Tadeuszu? Podobny do mamy czy do taty?