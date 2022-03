Alain Delon poprosił syna o pomoc w eutanazji

Alain Delon bierze pod uwagę eutanazję, co w nowym wywiadzie potwierdził jego najstarszy syn. Na antenie RTL Anthony ujawnił, że obiecał towarzyszyć ojcu do końca, zgodnie z jego instrukcjami. "To prawda, zapytał mnie o to" - przyznał w rozmowie promującej jego autobiografię.

Alain Delon z synem Anthonym / Laurent Viteur /Getty Images