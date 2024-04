Aktor zdradził tajemnicę Marvela? Kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych

Inni sugerują, że aktor może pojawić się w "Fantastycznej Czwórce" Matta Shakmana jako Norrin Radd, czyli komiksowy Srebrny Surfer. Przypominają, że dużą rolę w Marvelu odgrywają obecnie alternatywne światy. Według tej teorii Garner wcieli się w obdarzoną mocami Shallę-Bal (w pierwowzorze ukochaną Radda) z innej rzeczywistości. Stanfield zagrałby natomiast Srebrnego Surfera z głównego świata Kinowego Uniwersum Marvela.

"Fantastyczna Czwórka": Plotki o obsadzie

Wydaje się, że to nie koniec castingowych niespodzianek odnośnie "Fantastycznej Czwórki". Według wiedzy insiderów w filmie ma pojawić się Galactus, pożeracz światów. Początkowo tę postać wiązano z Antoniem Banderasem. Teraz za faworyta do niej uważa się Javiera Bardema. Według Justina Krolla z serwisu "Deadline" nie otrzymał on jeszcze od Marvela żadnej propozycji.

W "Fantastycznej Czwórce" zadebiutuje także Doktor Doom. Faworytem fanów do tej roli jest Cillian Murphy. Do tej pory nie pojawiły się jednak żadne informacje na temat angażu aktora.

Film będzie częścią szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Jego data premiery jest obecnie wyznaczona na 25 lipca 2025 roku.