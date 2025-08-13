Aktor cudem uniknął śmierci. Wszystko dzięki ćwiczeniom do roli

"Nie przestałem trenować. Ostatni raz ćwiczyłem wczoraj. To świetna zabawa" – mówił 62-letni aktor. "W naszym wieku musimy ćwiczyć. Trzeba to robić i nie jest to marnowanie czasu. To lepsza zabawa od biegania na bieżni i robienia pompek. Podoba mi się to, dlatego kontynuuję".

"Nikt 2". Bob Odenkirk jako niecodzienny bohater kina akcji

"Nikt" z 2021 roku opowiadał o mężczyźnie, którego rodzina pada ofiarą napadu. Napastnicy nie wiedzą, że nie mają do czynienia ze zwykłym szarym człowiekiem. Hutch (w tej roli Odenkirk) to emerytowany zabójca, który dawno temu zszedł ze ścieżki przemocy. A napad uzmysłowił mu, że czas na nią wrócić. W drugiej części filmu bohater i jego rodzina jadą na wakacje. Hutch znów reaguje, gdy ktoś grozi jego rodzinie i tym samym zaczyna konflikt z lokalną grupą przestępczą.

Raper RZA, który ponownie wcielił się w Harry’ego, adoptowanego brata Hutcha, stwierdził, że Odenkirk jest niecodziennym bohaterem kina akcji. "Jest w nim coś naturalnego i prawdziwego, bo nie jest doskonały. W latach 80. bohaterowie akcji mieli wielkie mięśnie. Mieliśmy Arnolda Schwarzeneggera i Sylvestra Stallone’a i wiedzieliśmy, że skopią komuś tyłek" – mówił. "Teraz mamy zwykłego typa, który może być równie niebezpieczny".

"Zależało mi na tym, by widz mógł wczuć się w sytuację bohaterów. Żeby podczas seansu powiedział: ‘znam to, doświadczyłem tego, kojarzę to uczucie’. Gdy wynosisz śmieci i widzisz, że śmieciarka właśnie odjeżdża, albo pojawiasz się w hotelu i dowiadujesz się, że zarezerwowałeś zły pokój dla swoich dzieci. O takich sytuacjach mówię, dzięki nim widzowie powiedzą podczas filmu: ‘tak, wiem, jakie to uczucie" – tłumaczył Odenkirk.

"Nikt 2". Sharon Stone o roli antagonistki

Główną antagonistką Hutcha będzie Landina, w którą wcieliła się Sharon Stone. "Michael Douglas mnie tego nauczył. Gdy grasz złoczyńcę, nie ma żadnych zasad dotyczących twojej postaci. Zwykle twój bohater ma określoną strukturę, którą omawiasz z reżyserem. W wypadku złoczyńców należy zrozumieć — bo dotyczy to także prawdziwego świata — że oni nic nie ukrywają. Złoczyńca jest zły i nie można przewidzieć, jak się zaraz zachowa" – mówiła nominowana do Oscara aktorka.

"Nikt 2". Kiedy premiera?

"Nikt 2" wejdzie do polskich kin 15 sierpnia 2025 roku.