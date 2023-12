Dziesiątki gwiazd i celebrytów uświetniło swoją obecnością premierę filmu "Akademia Pana Kleksa" Macieja Kawulskiego . Na "ściance" pozowali m.in. Monika Brodka, Natalia Siwiec, Blanka Lipińska, Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa, Anna Wendzikowska, Edyta Herbuś, Agnieszka Grochowska oraz Cezary i Edyta Pazurowie.

Zdjęcie Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa / Mieszko Piętka / AKPA

Część z osób zabrało na to filmowe wydarzenie także swoje dzieci. Pociechy przyprowadzili: Dorota Gardias, Małgorzata Socha, Jarosław Bieniuk, Omenaa Mensah, Tomasz Oświeciński czy Marcin Najman.



Zdjęcie Blanka Lipińska / Mieszko Piętka / AKPA

"Akademia Pana Kleksa": Nowa ekranizacja kultowej książki

"Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze" - tak "Akademię Pana Kleksa" zapowiada dystrybutor, firma Next Film.



"Akademia Pana Kleksa" 1 / 7 Kadr z filmu "Akademia Pana Kleksa" Źródło: materiały prasowe Autor: © materiały dystrybutora

Główne role grają w produkcji: wcielający się w postać Ambrożego Kleksa Tomasz Kot oraz Antonina Litwiniak, czyli filmowa Ada Niezgódka. Na ekranie, w roli tajemniczego Doktora, pojawia się również Piotr Fronczewski .



Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat "Akademii Pana Kleksa", napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. Za produkcję filmu odpowiada Open Mind Production.



"Akademia Pana Kleksa" do kin trafi 5 stycznia, ale seanse przedpremierowe rozpoczynają się już 25 grudnia.