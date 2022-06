Agnieszka Włodarczyk: Jej nagie sceny wywołały skandal!

Agnieszka Włodarczyk swoją karierę zaczęła bardzo wcześnie. Miała zaledwie 16 lat, gdy obsadzono ją w tytułowej roli w filmie "Sara" Macieja Ślesickiego. Choć debiut okazał się dla aktorki przepustką do dalszej kariery, to nie obyło się bez kontrowersji. Nastoletnia wówczas Włodarczyk musiała bowiem rozebrać się do jednej ze scen... Po latach w wywiadach wspominała, że jej zdaniem było to niepotrzebne.

Zdjęcie Agnieszka Włodarczyk / Jacek Kurnikowski / AKPA